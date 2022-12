12 dic 2022 18:41

STRADE MALEDETTE – UN PULLMAN CON A BORDO 41 BAMBINI È USCITO FUORI STRADA A ROMA, IN VIA TIBURTINA, E HA SFONDATO LA RETE DI RECINZIONE DELLA STRADA – DUE PICCOLI DI 7 ANNI SONO STATI TRASPORTATI IN OSPEDALE, MA NON SONO IN GRAVI CONDIZIONI. I BAMBINI STAVANO TORNANDO A SCUOLA DOPO UNA GITA – SECONDO LE PRIME RICOSTRUZIONI, L'AUTISTA AVREBBE AVUTO UN MALORE...