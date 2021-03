LA STRAGE DI BOULDER, IN COLORADO, POTEVA ESSERE EVITATA: APPENA DIECI GIORNI PRIMA UN GIUDICE AVEVA SOSPESO UN’ORDINANZA COMUNALE CHE PROIBIVA LA COMPRAVENDITA DI ARMI D’ASSALTO COME LA MITRAGLIETTA RUGER AR 556 USATA DA AHMAD AL ALIWI ALISSA – AD ATLANTA INVECE È STATA EVITATA PER UN PELO UN’ALTRA CARNEFICINA: UN UOMO CHE STAVA USANDO IL BAGNO IN UN SUPERMERCATO HA VISTO ENTRARE UNA PERSONA ARMATA E HA… - VIDEO

Flavio Pompetti per "il Messaggero"

sparatoria in un supermercato in colorado 3

Un nuovo massacro sventato all' ultimo minuto. Un uomo che stava usando il bagno di un supermercato ad Atlanta, ha visto ieri pomeriggio entrare una persona con un' arma in mano, di per sé un evento legale nello stato della Georgia.

Insospettito, ha avvertito il personale di sicurezza, il quale ha fermato il cliente, e gli ha trovato addosso un giubbotto antiproiettile, due AR 15 e tre pistole. La polizia ha arrestato il giovane 22enne con l' accusa di assalto aggravato, e sta valutando la sua salute mentale.

LA PSICOSI

ahmad al aliwi alissa

Intanto a Boulder in Colorado si è scoperto che la mitraglietta Ruger AR 556 usata da Ahmad Al Aliwi Alissa per la strage di lunedì scorso era stata comprata dallo stesso giovane sei giorni prima.

La polizia cittadina e l' Fbi non hanno ancora chiarito come e dove sia avvenuta la vendita, ma in realtà Alissa avrebbe potuto acquistarla in uno dei due negozi di armi che si trovano nel raggio di un chilometro dal supermercato.

Appena dieci giorni prima un giudice aveva ordinato la sospensione di un' ordinanza comunale che proibiva la compravendita di armi da assalto come quella in questione. La giunta di Boulder aveva adottato all' unanimità la misura tre anni fa, spinta dalla paura per quanto era da poco accaduto nella scuola di Parkland in Florida, dove un ex allievo aveva ammazzato diciassette studenti facendo irruzione nell' edificio con un AR 15 tra le mani.

arsenale dell uomo arrestato in un supermercato di atlanta in georgia

L' ordinanza era stata immediatamente impugnata in tribunale dal gruppo lobbistico State Shooting Association, e tre anni dopo un giudice ha decretato la sua incostituzionalità. Con ogni probabilità Alissa non avrebbe trovato difficoltà a procurarsi l' arma anche se il divieto fosse rimasto in vigore.

Il limite riguardava i confini di Boulder e quindi non si estendeva alla sua residenza nella vicina cittadina di Arvada. La coincidenza tra l' ordine del giudice a Boulder e la strage, sta riportando però a galla il labirinto legislativo nel quale operano i venditori di armi.

strage supermercato colorado 11

La disciplina appartiene in via generale ai singoli stati, e i lobbisti dei fabbricatori preferiscono che lì rimanga, visto che i repubblicani sensibili ai loro interessi detengono al momento la maggioranza in 31 camere e in 34 aule di senato dei 50 stati. Le piccole città governate da politici avversi alla assoluta libertà di porto d' armi spingono invece per guadagnare autonomia decisionale su quali armi possono circolare al loro interno, e su chi è autorizzato a impugnarle.

