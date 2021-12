UNA STRETTA A MISURA DI OMICRON - DAL 1° FEBBRAIO 2022 LA DURATA DEL GREEN PASS SI RIDUCE DA 9 A 6 MESI MENTRE IL PERIODO MINIMO PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERZA DOSE PASSA DA 5 A 4 MESI – SI TORNA ALLE MASCHERINE ALL’APERTO ANCHE IN ZONA BIANCA E FFP2 SUI MEZZI, NEI CINEMA E NEI TEATRI – FINO AL 31 GENNAIO VIETATE LE FESTE ALL’APERTO E OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO IN RISTORANTI E BAR AL CHIUSO…

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

La riunione della cabina di regia politica di giovedì 23 dicembre per sciogliere gli ultimi nodi, presieduta dal premier Draghi, è terminata. Dalle 13 è previsto l’incontro con le Regioni, mentre alle 17 il Consiglio dei ministri per il via libera al nuovo decreto.

Ecco i quattro punti su cui è stato trovato un accordo durante la cabina di regia.

Durata del green pass da 9 a 6 mesi

Dal 1° febbraio 2022 riduzione la durata del green pass vaccinale verrà ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Su questo è previsto un approfondimento tecnico.

Obbligo di mascherine all’aperto e Ffp2 sui mezzi

Previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (mezzi pubblici locali compresi).

Green pass rafforzato in ristoranti e bar

Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (il 2G, quello valido solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco, quindi anche nei bar. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Feste all’aperto vietate

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.

Nel corso del Consiglio dei ministri verranno inoltre valutate le seguenti restrizioni .

Tampone per discoteche, sale da ballo e luoghi simili

Per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali simili aperti al pubblico, in cui si svolgono eventi o feste, dal 28/12 al 31/01, potrebbe essere prevista l’introduzione dell’obbligo di possedere un green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) e, in aggiunta, un tampone negativo o, in alternativa, di possedere un green pass vaccinale che attesti la somministrazione della terza dose.

Piscine e palestre

Il Ministero della salute ha proposto l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) dal 28.12 a: piscine, palestre, sport di squadra al chiuso e spogliatoi; musei e mostre; centri benessere e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Impianti da sci

Si sta valutando la possibile estensione del green pass rafforzato agli impianti di risalita nei comprensori sciistici anche se il ministro Franceschini è contrario.

Estero

Si sta valutando l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applicherebbe la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni in un Covid Hotel.

