SVALVOLATO A PIEDE LIBERO – IL SEDICENTE ARTISTA VACLAV PISVEJC, TUTTO NUDO E CON LA SCRITTA “CENSURATO” SUL CORPO, È SALITO SULLA STATUA DI ERCOLE E CACO IN PIAZZA DELLA SIGNORIA A FIRENZE SOTTO LO SGUARDO DI DECINE DI PERSONE - È SOLO L’ULTIMA DELLE SUE TROVATE. NEL MARZO DEL 2022 L’UOMO IMBRATTÒ LA STATUA DEL ‘LEONE RAMPANTE’ A FIRENZE COSPARGENDOLA DI VERNICE GIALLA E BLU IN SOSTEGNO ALL’UCRAINA - SEMPRE L’ANNO SCORSO, DETTE FUOCO AL DRAPPO NERO CHE COPRIVA IL DAVID IN PIAZZA DELLA SIGNORIA… - VIDEO

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Un uomo nudo e con scritto, sul corpo, 'Censurato', è salito stamani sulla statua di Ercole e Caco sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria a Firenze. Tutto è avvenuto sotto lo sguardo di decine e decine di persone: la piazza stamani è affollata non solo di turisti ma anche di partecipanti di Corri la vita, manifestazione benefica con arrivo proprio in piazza della Signoria. L'uomo è stato poi fatto scendere dai vigili urbani e portato negli uffici del comando della polizia municipale per essere identificato e per ulteriori accertamenti.

VACLAV PISVEJC, CHI È L’UOMO NUDO SULLA STATUA IN PIAZZA DELLA SIGNORIA

È tornato in azione. Vaclav Pisvejc, noto guastatore e imbrattatore seriale, è salito nudo sulla statua di Ercole e Caco in piazza della Signoria a Firenze mentre si stava celebrando l’arrivo di Corri La Vita.

È solo l’ultima delle sue trovate. Nel marzo del 2022 l’uomo, sedicente artista che contesta gli artisti, imbrattò la statua del ‘Leone rampante’ sempre in piazza della Signoria cospargendola di vernice gialla e blu in sostegno all’Ucraina. Già in quella occasione scattò la denuncia per imbrattamento.

E ancora: sempre l’anno scorso l’imbrattatore dette fuoco al drappo nero che copriva il David in piazza della Signoria come gesto di solidarietà con l’Ucraina. In quella occasione Vaclav fu arrestato per incendio doloso e d’accordo con il pubblico ministero di turno portato nel carcere di Sollicciano. Il Servizio Belle Arti del Comune è stato allertato e controllerà eventuali danni.

Nel 2018 Vaclav Pisvejc spaccò un quadro in testa all’artista Marina Abramovic. “L’ho fatto per l’arte”, disse l’uomo in quella occasione.