8 dic 2024 09:10

SVOLTA NEL CASO DELLA SCOMPARSA DI DANIELA RUGGI, LA 31ENNE DI CUI SI SONO PERSE LE TRACCE DAL 18 SETTEMBRE SCORSO A MONTEFIORINO, IN PROVINCIA DI MODENA: IL 66ENNE DOMENICO LANZA, AMICO DELLA DONNA, È INDAGATO PER SEQUESTRO DI PERSONA – L’UOMO, CONOSCIUTO COME “LO SCERIFFO”, GIÀ ARRESTATO DAI CARABINIERI PER POSSESSO DI ARMI ILLEGALI, AVREBBE AVUTO UNA RELAZIONE CON LA DONNA – QUALCHE GIORNO FA, LANZA ERA INTERVENUTO AI MICROFONI DI “POMERIGGIO 5” E AVEVA RIVELATO DI AVER RITROVATO NELLA PROPRIA AUTO DELLA BIANCHERIA INTIMA APPARTENENTI ALLA DONNA…