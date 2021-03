VIAGGIA, MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – PER VIVERE LENTO ANDATE IN CILENTO! TERRA DI CENTENARI E CULLA DELLA CUCINA MEDITERRANEA, LA ZONA MERIDIONALE DELLA CAMPANIA È IL SIMBOLO DELLA LONGEVITÀ E DEL VIVERE BENE. I SUOI SEGRETI CE LI RACCONTANO LUCIANO PIGNATARO E GIANCARLO VECCHIO IN “IL METODO CILENTO”. UN MANUALE SCORREVOLISSIMO PIENO DI CONSIGLI SALUTARI PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA...