TIR UNA BRUTTA ARIA – SCHIANTO SPETTACOLARE IN BELGIO DOVE UN CAMION È STATO TRAVOLTO DA UN TRENO IN CORSA DOPO ESSERE RIMASTO BLOCCATO SULLE ROTAIE DELLA FERROVIA SENZA RIUSCIRE A MUOVERSI – A NULLA SONO SERVITI GLI SFORZI DEL CAMIONISTA CHE HA TENTATO DI SPOSTARE IL MEZZO: QUANDO IL TRENO È ARRIVATO, IL TIR SI È DISINTEGRATO IN MILLE PEZZI… VIDEO

treno travolge tir in belgio 9

Nessun morto e pochi feriti ma tanta paura in Belgio dove nei pressi di Ardooie un camion è rimasto bloccato sulle rotaie della ferrovia senza riuscire a muoversi. A nulla sono serviti gli sforzi dell'autista e delle persone presenti per provare a muovere il tir: il treno in arrivo non ha avuto il tempo di fermare la corsa e ha travolto il mezzo distruggendolo completamente. Le telecamere di sorveglianza e gli automobilisti hanno ripreso il tutto.

