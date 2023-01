TIRATE FUORI GLI STIVALI, ARRIVA LA NEVE! – AL NORD ITALIA STA PER ARRIVARE UNA PERTURBAZIONE CHE IMBIANCHERÀ ALPI E PIANURE - LE TEMPERATURE INVERNALI E IL MALTEMPO CONTINUERANNO SU TUTTA ITALIA ANCHE DURANTE QUESTA SETTIMANA, ARCHIVIANDO IL CLIMA PRIMAVERILE A CUI SIAMO STATI ABITUATI FINO AD ORA…

neve 1

Estratto da www.leggo.it

Neve in arrivo al Nord, e non interesserà solo i rilievi montuosi: le previsioni vogliono che ad essere imbiancate saranno anche le zone pianeggianti. Come riporta 3BMeteo, è ormai certo che la nuova settimana avrà connotati prettamente invernali sull'Italia, a causa dell'affondo massiccio di correnti polari-marittime sull'Europa.

Il freddo raggiungerà progressivamente l'Italia a partire dal Nord per poi dilagare nel corso della nuova settimana anche al Centro e progressivamente al Sud. Il Mediterraneo risponderà con la formazione di diverse perturbazioni, che interesseranno in primis il Centrosud ma risaliranno anche sulle regioni settentrionali. […]

neve 4

Occhi però puntati alla terza perturbazione, che tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina interesserà un po' tutto il Nord Italia (quindi anche il Nordovest sebbene, ancora una volta, le aree con le precipitazioni più abbondanti dovrebbero risultare quelle di Nordest e la Lombardia, mentre tra torinese e cuneese i fenomeni saranno scarsi se non localmente assenti).

neve 5

In questa fase la neve potrà cadere non solo a quote collinari ma a tratti anche in pianura, in particolare nella serata di martedì e su Piemonte orientale, entroterra savonese-genovese, Lombardia in generale, Emilia occidentale con fenomeni in esaurimento nella notte. […]

neve 3 neve 2