I TRATTORI MARCIANO DIVISI! ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI AGRICOLTORI CHE PROTESTANO CONTRO LE POLITICHE CHE RIGUARDANO IL SETTORE AGRICOLO, CI SONO DIVERSE ANIME, DA PERSONE DELL’ESTREMA DESTRA COME GIULIANO CASTELLINO (EX FORZA NUOVA) A ESPONENTI DI MOVIMENTI ANTISISTEMA COME L’EX FORCONE DANILO CALVANI. A OPPORSI A LUI, IL MOVIMENTO SICILIANO GUIDATO DA UN ALTRO FORCONE MARIANO FERRO – ANCHE I BALNEARI SI DICONO PRONTI A SCENDERE IN STRADA…

danilo calvani 3

Andrea Bonanni per lastampa.it - Estratti

Come accade in altri Paesi europei come Germania e Francia, anche in Italia la protesta degli agricoltori si compone di diverse anime. Alcune fanno capo alle grandi associazioni di categoria, un’altra parte dei manifestanti è invece in aperto contrasto con Coldiretti, Confagricoltura e le altre grandi associazioni a cui fa riferimento il settore nel nostro Paese.

Il volto più noto della mobilitazione è Danilo Calvani. E' lui, ex forcone, a guidare il 'Comitato degli agricoltori traditi', la sigla 'Cra', che da giorni ha avviato mobilitazioni in varie parti della penisola in attesa del "grande corteo" annunciato per la settimana prossima a Roma. "Siamo contro le politiche green europee, il governo non ha fatto nulla per tutelarci - incalza Calvani. Chiediamo l'annullamento di tutti i patti bilaterali. Contestiamo il Green corridor perché permette di importare prodotti da paesi che non rispettano le norme fito-sanitarie".

danilo calvani 23

E punta il dito contro la dirigenza di Coldiretti: "Sono accordi avallati da loro - dice - è gravissimo". A Calvani arrivano però le critiche dal movimento degli agricoltori siciliani, guidati dal 'forcone' Mariano Ferro. "Autoproclamarsi leader è sbagliato – sostiene. Questa protesta è nata sulla scia di quelle in Germania e Francia e non ha bisogno di 'capi'. I prezzi sono schizzati dall'inizio della guerra in Ucraina e a farne le spese siamo soprattutto noi agricoltori che siamo i più deboli, in particolare al Sud".

MARIANO FERRO

Ad appoggiare le proteste c'è anche Giuliano Castellino, con la sua 'Ancora Italia', che scenderà in piazza al fianco della categoria. In un video postato sui social l'ex esponente romano di Forza Nuova, in sella a un trattore rosso, annuncia: "La Roma del dissenso è pronta ad accogliere i nostri fratelli agricoltori. Con gli agricoltori, con il popolo della terra, popolo unito contro Bruxelles".

Tra le sigle della protesta spicca anche 'Riscatto agricolo', il movimento guidato dal toscano Salvatore Fais che nelle scorse ore aveva lanciato la 'Marcia su Roma', muovendo stamattina una colonna di trattori dalla Valdichiana. Il gruppo è nato solo poche settimane fa, ma ha già raccolto numerose adesioni e organizzato presidi in vari caselli autostradali.

(...)

GIULIANO CASTELLINO

Intanto anche balneari si dicono pronti a scendere in strada

(...)

danilo calvani 27