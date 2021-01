TRE AMERICHE - GLI STATI UNITI STANNO ASSISTENDO A UNA DIVISIONE POLITICO E SOCIALE IN TEMPO REALE: L'AMERICA BLU DEI REPUBBLICANI, L'AMERICA ROSSA DEI DEMOCRATICI E L'AMERICA DI TRUMP, TUTTE CON POLITICHE, SOCIAL NETWORK E CANALI MEDIATICI DISTINTI - PARTI DI TRUMP AMERICA, CANCELLATE DAI SOCIAL, STANNO RECIDENDO I LORO LEGAMI CON LA REALTÀ DELLE ALTRE AMERICHE. IL PERICOLO: CI SARÀ MENO CONSAPEVOLEZZA E FORSE MENO CONTROLLO DI CIÒ CHE VIENE DETTO E FATTO

Gli Stati Uniti, dilaniati dall'insurrezione e dalla disinformazione di massa, stanno assistendo a un riallineamento politico e sociale in tempo reale: ci stiamo dividendo in tre Americhe.

L'America, nelle sue moderne componenti fondamentali, sta irrompendo nell'America blu dei repubblicani, nell'America rossa dei democratici e nell'America di Trump, tutte con politiche, social network e canali mediatici distinti.

La domanda esistenziale per i repubblicani, e forse per l'America, è se Trump America - animata da soggetti del calibro di Newsmax + Rush Limbaugh + Tucker Carlson + Parler (o qualunque cosa lo sostituisca) - eclisserà la tradizionale Red America al potere nei prossimi anni.

Il pericolo: parti di Trump America, cancellate dai social, stanno recidendo i loro legami con la realtà delle altre Americhe, e fondamentalmente stanno andando fuori dai circuito mainstream. Ci sarà meno consapevolezza e forse meno controllo di ciò che viene detto e fatto.

Sara Fischer di Axios riferisce che Apptopia mostra un aumento dei download per i social network conservatori - Parler, MeWe e Rumble - negli ultimi due giorni, a seguito dei divieti di Trump da parte dei principali social media e tecnologia.

Il Partito Repubblicano si sta dividendo in due, iniziando con i relativamente piccoli Never Trumpers che si sono staccati nel 2016 e si sono uniti quattro anni dopo da una nuova fetta dell'establishment repubblicano respinto dalle azioni post-elettorali del presidente Trump.

Non abbiamo idea di quanto crescerà questa fazione. Ma sembra chiaro che la saga Trump contro loro dominerà i prossimi mesi, e forse anni.

Non ci sono ancora prove concrete che Trump America si sia ridotto in modo significativo, nonostante le bugie sulle elezioni e sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti.

Ci sono prove concrete che i trombettisti trumpiani si stanno affollando a gruppi di social media e emittenti di estrema destra come Newsmax per ottenere e condividere notizie che rafforzino le loro opinioni.

Ci vorrà del tempo per determinare se gli elettori condividono le opinioni anti-Trump del leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell o della senatrice Lisa Murkowski (R-Alaska). La decisione di Twitter di sospendere definitivamente Trump costringe questa fazione a rimanere defilata.

Blue America è in ascesa in quasi tutte le aree. Ha vinto il controllo della Camera, del Senato e della Casa Bianca; domina i media tradizionali; possiede, controlla e vive sulle piattaforme sociali dominanti; e ha il potere a livello di dipendenti nelle aziende Big Tech di forzare le decisioni aziendali.

