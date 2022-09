C'È POCO DA RIDER: I LAVORATORI SI RISPETTANO – IN SPAGNA GLOVO HA RICEVUTO UNA MULTA DI 79 MILIONI DI EURO PER NON AVER MESSO IN REGOLA I SUOI RIDER – LA PIATTAFORMA DI CONSEGNA A DOMICILIO NON HA RICONOSCIUTO COME DIPENDENTI, E NON COME AUTONOMI, OLTRE 10.600 FATTORINI, COME IMPONE UNA LEGGE SPAGNOLA APPROVATA LO SCORSO ANNO...