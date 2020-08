TREMATE, LE RUSPE SONO ARRIVATE! – SGOMBERATO IL CAMPO NOMADI DI VIA DEL FORO ITALICO A ROMA: ALL’INTERNO C’È UNA DISCARICA PIENA DI RIFIUTI TOSSICI A CIELO APERTO. IL TUTTO IN UNA ZONA CHE DOVREBBE ESSERE PROTETTA IN QUANTO RISERVA NATURALE – VIDEO: IL SERVIZIO DELLE “IENE”

sgombero campo rom al foro italico foto le iene 4

Sgomberato il campo rom nel centro di Roma vicino al Foro Italico due mesi dopo che ve lo abbiamo denunciato noi de Le Iene il 2 giugno scorso con tanto di aggressione subita da Filippo Roma come potete vedere nel servizio cliccando qui. All’interno c'è una vera e propria discarica, piena di rifiuti tossici a cielo aperto che venivano spesso bruciati. E il tutto in una zona che dovrebbe essere una riserva naturale.

sgombero campo rom al foro italico foto le iene 1

Si parte come potete vedere nel video qui sopra, letteralmente con le ruspe che portano via i rottami ed entrano nel campo assieme a un camion per caricarli. Poi inizia la demolizione vera e propria delle strutture abusive, sempre con una ruspa che inizia da una roulotte, sfasciandola.

sgombero campo rom di via del foro italico a roma 5

Tutte le persone presenti, che dovranno essere ricollocate in altre strutture come case famiglia per mamme e bambini, e tutti i materiali sono stati censiti. Prima della successiva operazione di bonifica. Il campo era stato già abbandonato ed era semivuoto (sono rimasti circa in 15), sul posto c'erano rappresentanti di Amnesty international e Associazione 21 luglio contrarie all’operazione.

Lo scenario ha ovviamente due volti. C'è la soddisfazione di chi abita in zona che non dovrà più vivere con l'incubo dei roghi tossici della discarica. E la disperazione di molti rom, soprattutto di quelle famiglie che non hanno lasciato il campo prima delle sgombero perché non sanno proprio dove andare: in 12 dovrebbero restare in alcune baracche provvisoriamente in attesa della ricollocazione.

sgombero campo rom di via del foro italico a roma 25

Tra l'infanzia ulteriormente rubata di alcuni bambini. Come si vede anche nella gallery di foto qui sotto. E c'è anche, nel video più in basso, chi se la prende con noi per aver denunciato un campo illegale, con discarica abusiva e dentro una riserva naturale, per averlo denunciato.

sgombero campo rom al foro italico foto le iene 3

Con Filippo Roma e Marco Occhipinti, nel servizio del 9 giugno che potete vedere cliccando qui, siamo tornati in questo campo rom.

sgombero campo rom di via del foro italico a roma 1

Tutto questo due mesi fa. Abbiamo segnalato il caso a tutte le autorità competenti, anche alla sindaca Virginia Raggi, che proprio ieri ha annunciato l’intenzione di candidarsi per un secondo mandato. Oggi, come già annunciato il 27 luglio, è arrivato lo sgombero.

