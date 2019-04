IL TRIANGOLO NO! – COME LADY DIANA, PRIMA DI DIVORZIARE DA CARLO, SPIEGÒ A WILLIAM, ABBASTANZA GRANDE DA CAPIRE, COSA STAVA SUCCEDENDO ALLA LORO FAMIGLIA: “HO DETTO CHE ERAVAMO IN TRE IN QUESTO MATRIMONIO, C'ERANO PAPÀ, MAMMA E UN'ALTRA DONNA E NON ERA POSSIBILE CHE…” - WILLIAM CAPÌ E LA ABBRACCIÒ, MENTRE IL PICCOLO HARRY SCOPRÌ DELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI DAI TABLOID

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

diana e i figli 9

La Principessa Diana, amatissima e compianta da tutto il mondo che ancora la ricorda con grande affetto, ha attraversato una fase durissima della sua vita prima di morire tragicamente nel 1997, schiantandosi a Parigi nel tunnel dell'Alma, insieme al compagno Dodi Al-fayed.

Oltre alla bulimia, intervallata da periodi di anoressia nervosa per colpa della relazione del marito con Camilla Parker Bowles, quando decise finalmente di chiedere quel capitolo nero della sua vita ed andare via da Buckingham Palace, rinunciando a essere una principessa infelice per provare a essere finalmente una donna libera di inseguire i suoi sogni e desideri, dovette chiedere il divorzio.

diana e i figli 7

Ma andarsene non fu facile. Non per via della Regina Elisabetta e di tutti gli altri funzionari di corte che cercarono di impedire che prendesse questa decisione, ricattandola, ma solo per i suoi adorati due figli, William e Harry.

In particolare il primo, già abbastanza grandicello ai tempi per capire cosa stesse succedendo e rischiare quindi di soffrire più di tutti per questo strappo definitivo che sanciva la fine della sua famiglia e faceva di lui il figlio di due divorziati.

Così Lady Diana prese la decisione di spiegargli personalmente perchè stava compiendo quel passo, raccontando a William che le cose non sarebbero più state le stesse per un motivo ben preciso.

diana e i figli 8

Riprendendo alcune sue dichiarazioni fatte durante la famosa intervista alla BBC, "A William ho detto che eravamo in tre in questo matrimonio, c'erano papà, mamma e un'altra donna e non era possibile che fosse così. Gli dissi che, anche se io amavo sempre il suo papà, non potevo più vivere con lui. Lui mi abbracciò e mi chiese solo di non lasciarlo mai”.

diana e i figli 6

Al più piccolo dei suoi figli, Harry, Lady Diana non raccontò nulla, pur restando dopo il divorzio una figura costante nella sua vita, sempre presente e amorevole. In seguito, si è scoperto che Harry apprese la notizia dai media e fu proprio lui, il più piccolo tra i due fratelli, a subire lo shock maggiore perchè non si era accorto di nulla e la verità lo travolse all'improvviso.

diana e i figli 4

Lady Diana fu quindi costretta a intervenire di corsa, per spiegargli con tatto la situazione e insegnargli a non credere a tutto quello che scrivono i giornali. Gli impose di diffidare dei giornalisti e, semmai avesse avuto un dubbio, di venire sempre direttamente da lei a chiederle tutto quello che voleva sapere, perchè lei era sua madre e non gli avrebbe mai mentito.

diana e i figli 3

Quel divorzio segnò l'acme del dolore e dell'umiliazione costante provati in anni di matrimonio nato sotto il segno del tradimento. Lei era innamorata del Principe Carlo quando lo sposò, lui non l'ha mai amata. Tutto questo strazio la Principessa del Popolo ha potuto condividerlo solo in parte con i figli, che ha sempre voluto proteggere, senza mai mettergli contro il padre a cui comunque erano e sono entrambi molto legati.

diana e i figli 2

Un grande segno di maturità questo, perchè il contrasto era tra lei e Carlo, i loro figli dovevano restare fuori dai loro problemi. Più tardi si è scoperto che anche il Principe Carlo non ha mai parlato male di Lady Diana ai suoi figli, anzi.

Questo dimostra che, sebbene non furono mai felici come marito e moglie, sono sempre stati entrambi dei bravi genitori.

diana e i figli 12 diana e i figli 10 carlo e diana 3 diana 2 carlo e diana 5 diana e i figli 1 carlo e diana 4 diana 1 carlo e diana 6 diana e i figli 11