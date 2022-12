A TUTTA VELOCITÀ VERSO L’ESTINZIONE! – IN ITALIA SIAMO SEMPRE DI MENO E SEMPRE PIÙ VECCHI: NEL 2021 LA POPOLAZIONE È CALATA DELLO 0,3% (-206.080 PERSONE). IL MOTIVO? OLTRE AL BASSO TASSO DI NATALITÀ, SECONDO “ISTAT” “IL CALO DELLA POPOLAZIONE È DA ATTRIBUIRE ALLA DIMINUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA” – L’ETÀ MEDIA È PASSATA DA 43 A 46 ANNI: PER OGNI BAMBINO CI SONO 5 ANZIANI. AUMENTANO I LAUREATI – IN ITALIA SI MUORE ANCORA DI COVID: LA MORTALITÀ È SOPRA LA MEDIA (+8,6%)…

1. IN ITALIA CALA LA POPOLAZIONE A 59.030.133, -0,3% NEL 2021

culle nascite italiani

(ANSA) - "La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 (-206.080 persone).

Il decremento di popolazione interessa soprattutto il Centro Italia (-0,5%) e l'Italia settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est), è più contenuto nell'Italia meridionale (-0,2%) e risulta minimo nelle Isole (appena 3mila unità in meno). Lo dicono i dati Istat sul censimento permanente pubblicati oggi.

"Il calo di popolazione non è dovuto solo al saldo naturale negativo ma è da attribuire in parte alla diminuzione della popolazione straniera - spiega l'Istat -. Gli stranieri censiti sono 5.030.716 (-141.178 rispetto al 2020), con un'incidenza sulla popolazione totale di 8,5 stranieri ogni 100 censiti".

culle neonati

Roma è il comune più grande con 2.749.031 residenti, Morterone (in provincia di Lecco) quello più piccolo (con appena 31 abitanti). "Il decremento di popolazione - affermano ancora i dati diffusi oggi - è molto più limitato nei comuni della classe 5-20mila abitanti e in quella fino a 5mila abitanti (che insieme rappresentano il 70% dei comuni italiani). Nei 44 comuni con oltre 100mila abitanti solo 5 guadagnano popolazione, per i restanti 39 si registra un calo rispetto al Censimento 2020 di circa 115mila residenti".

2. ITALIA SEMPRE PIÙ VECCHIA, DAL 2011 PIÙ TRE ANNI DI VITA

ANZIANI ITALIA 2

(ANSA) - "Il nostro è un Paese sempre più vecchio. L'età media si è innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni). La Campania continua a essere la regione più giovane (età media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella più anziana (49,4, anni)". Lo dicono i dati Istat diffusi oggi.

"L'invecchiamento della popolazione italiana è ancora più evidente nel confronto con i censimenti passati. Nel 2021 per ogni bambino si contano 5,4 anziani contro meno di un anziano per ogni bambino del 1951 (3,8 nel 2011). L'indice di vecchiaia è notevolmente aumentato e continua a crescere, da 33,5% del 1951 a 187,6% del 2021.

3. ISTAT, IN DIECI ANNI DIMEZZATI ANALFABETI, AUMENTANO I LAUREATI

(ANSA) - "Negli ultimi 10 anni diminuiscono sistematicamente gli analfabeti, le persone che sanno leggere e scrivere ma non hanno concluso un corso regolare di studi e quelle con la licenza di scuola elementare e di scuola media".

ANZIANI ITALIA 3

Lo dicono i dati diffusi oggi dall'Istata sul censimento permanente della popolazione italiana. "La quota più significativa di popolazione, pari al 36,3% - spiega - , è in possesso del diploma (oltre 5 punti percentuali in più rispetto al 2011). Tra il 2011 e il 2021 si dimezzano gli analfabeti (dall'1,1% allo 0,5%), diminuiscono le persone che non hanno proseguito gli studi dopo il primo ciclo della scuola primaria e aumentano laureati (dall'11,2% al 15,0%) e dottori di ricerca (dallo 0,3% allo 0,5%)".

"A livello territoriale - continua il Report - i laureati sono il 17,2% al Centro, il 15,3% al Nord-ovest, il 14,9% al Nord-est, il 13,8% nel Meridione e il 13% nelle Isole. Le quote più elevate di titoli di studio bassi si rilevano invece al Sud. Con il 19,1% il Lazio è la regione con l'incidenza più elevata di laureati e di dottori di ricerca (0,8%) a cui si contrappone la Puglia (12,9% e 0,3%), al pari di Valle D'Aosta, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia".

STUDENTI

"I grandi Comuni, con più di 250mila residenti - è un altro dato -, continuano a essere un polo di attrazione per i più istruiti: la quota di laureati registra un picco (29,1%) a Milano e Bologna, che dal 2011 guadagnano 6 punti percentuali. Più contenute, ma sempre sopra la media nazionale del 15%, le incidenze di laureati a Palermo, Napoli e Catania, che in dieci anni crescono tra i 2,5 e i 3,2 punti percentuali".

4. ISTAT, IN ITALIA RESTA ELEVATO NUMERO MORTI DI COVID

covid

(ANSA) - Ancora elevato è l'impatto del numero di morti da Covid-19 sulla dinamica demografica nel 2021: il totale dei decessi (701.346), sebbene in diminuzione rispetto all'anno precedente (quasi 39mila decessi in meno), rimane significativamente superiore alla media 2015-2019 (+8,6%). Lo dicono i dati Istat pubblicati oggi.