IL RITORNO DEL “CANNIBALE” – IN GIAPPONE, MARC MARQUEZ RICONQUISTA LA POLE PER LA PRIMA VOLTA IN TRE ANNICON ZARCO CHE LO ACCUSA DI AVERLO OSTACOLATO IN PISTA – IL MAIORCHINO SEMBRA ESSERE TORNATO AI SUOI LIVELLI DOPO I RIENTRI AFFRETTATI, SEGUITI ALL'INTERVENTO PER SISTEMARE LA FRATTURA AL BRACCIO, CHE GLI SONO COSTATI TRE MONDIALI: PUR DI METTERE PRESSIONE AGLI AVVERSARI, CONTINUAVA A CORRERE CON UN OSSO CHE RUOTAVA DI 33 GRADI SU SÉ STESSO...