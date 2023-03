TUTTI PAZZI PER LA PATONG! – GLI INTERNAUTI SONO IN FIBRILLAZIONE PER IL CIBO TIPICO DELLA CITTÀ THAILANDESE DI PATONG (UN MIX DI SPECIALITÀ THAI E STREET FOOD), DOVE SI POSSONO TROVARE SPIAGGE, BAR E DIVERTIMENTI PICCANTI (E NON STIAMO PARLANDO DI CIBO) – COMPLICE UNA PIATTO REALIZZATO A MASTERCHEF ITALIA (“LA MIA PATONG”), CHE HA SCATENATO I TWITTAROLI, TUTTI SONO IMPAZZITI PER CAPIRE IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA DAL SUONO ORIENTALE - VIDEO!

Patong. La parola rimbalza ovunque fra Web e social e finisce fra le più ricercate del momento. Patong food: tutti lo vogliono, tutti lo chiedono e proprio come nella celebre aria operistica del Barbiere di Siviglia, la sua popolarità cresce rapidamente. Ma di cosa si tratta? Cominciamo dal territorio che produce questo cibo, legame che da sempre FoodCulture segue strettamente.

Diciamo subito che il Patong food (spesso in versione street food) non ha niente a che vedere con la Cina. Patong è una città con spiagge e mare e un resort particolarmente famoso sulla costa Ovest della Thailandia. Siamo nel territorio di Phuket per intenderci, dove per quasi tre chilometri si rincorrono onde, spiaggia, hotel, ristoranti, bar, club divisi in due aree (straight cioé etero e gay). […]

Il periodo ideale per andare a Patong è proprio questo, fra dicembre e aprile, caldo ma non troppo e soprattutto gradevolmente ventilato e asciutto, senza il tipico clima umido pesante che si trova spesso in Thailandia. Il cibo a Patong segue due direttrici precise: street food o tipicità più profondamente appartenenti alla tradizione locale. Cucina thai, insomma.

Cominciamo dal cibo di strada per chi cerca il gusto immediato, non bada particolarmente alla qualità ma vuole assaggiare piatti tipici a prezzi ragionevoli. Il numero uno per diffusione è il Pad Thai, nato proprio come cibo da asporto. E' fatto con spaghetti di riso alle verdure insaporito con peperoncino, uova, arachidi, salsa di pesce, aglio, tamarindo, lime e zucchero di palma saltati in padella. Profumato, gustoso, immediato. Per chi vuole uno spuntino energico e sfizioso ecco il Roti, una versione orientale del pancake, servito a scelta con banana, nutella, latte condensato e cioccolata. E' solo l'inizio. […]

