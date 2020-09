TUTTI GLI STUPRI PORTANO A RON – CI SONO 20 NUOVE ACCUSE PER RON JEREMY, TRA CUI QUELLA DI ABUSI SESSUALI SU UNA 15ENNE. LA LEGGENDA DEL PORNO RISCHIA UNA CONDANNA DI OLTRE 250 ANNI – DOPO L’ARRESTO E L’APPARIZIONE IN TRIBUNALE MOLTE ALTRE DONNE HANNO INIZIATO A DENUNCIARE. L’AGGRESSIONE PIÙ RECENTE È STATA COMMESSA IL 1 GENNAIO 2020 SU UNA RAGAZZA DI 21 ANNI A HOLLYWOOD – LE TESTIMONIANZE DI EX ATTRICI HARD: “A UN CERTO PUNTO HA TIRATO FUORI IL SUO PENE MENTRE…” - VIDEO + FOTOGALLERY DEI BEI TEMPI

RON JEREMY, 20 NUOVE ACCUSE DI STUPRO PER LA LEGGENDA DEL PORNO: RISCHIA 250 ANNI DI CARCERE

Laura Zangarini per www.corriere.it

Già incriminato dalla giustizia all’inizio dell’estate per stupro e aggressione sessuale su quattro presunte vittime, il celebre pornodivo Ron Jeremy si ritrova ad affrontare 20 nuove accuse di stupro e di abusi sessuali su una 15enne. Lo ha reso noto lunedì 31 agosto il procuratore distrettuale di Los Angeles. Ron Jeremy, 67 anni, che ha all’attivo oltre 2.000 film porno dalla fine degli anni ‘70, era stato a lungo oggetto di tali accuse all’interno della professione ed era stato tenuto lontano da vari eventi negli ultimi anni.

Le nuove accuse

Nel giugno scorso è stato ufficialmente accusato dello stupro di tre donne e aggressione sessuale di una quarta. Il suo arresto e, successivamente, la sua apparizione in tribunale hanno scatenato una nuova ondata di denunce a suo carico.

Ron Jeremy, che si è dichiarato totalmente «innocente» su Twitter, si dichiarerà «non colpevole» per questa nuova serie di accuse, ha riferito il suo avvocato. Alcune di queste accuse risalgono al 2004, quando Ron Jeremy, il cui vero nome è Ronald Jeremy Hyatt, avrebbe aggredito un’adolescente a una festa. In questo caso l’accusa è di atti osceni e di penetrazione forzata da parte di un oggetto estraneo. Le nuove accuse portano a 17 il numero delle presunte vittime di Jeremy, che vanno dai 15 ai 54 anni, e coprono un periodo di 16 anni.

L’ultima aggressione sessuale pochi mesi fa

Secondo quanto riferito, l’aggressione più recente è stata commessa su una donna di 21 anni fuori da una attività commerciale a Hollywood il 1 ° gennaio 2020. Se condannato, Ron Jeremy, attualmente in custodia, potrebbe finire i suoi giorni in prigione: rischia una sentenza all’ergastolo di oltre 250 anni.

Sempre in giugno, il suo avvocato, Stuart Goldfarb, ha negato apertamente le accuse contro il suo cliente, assicurando che «non era uno stupratore». «Ron, nel corso degli anni e per quello che è, è stato il partner di più di 4.000 donne (...) Le donne gli saltano addosso», è la tesi di Goldfarb.

Le indagini del procuratore

Al centro del documentario del 2001 «Porn Star: The Legend of Ron Jeremy», il pornodivo è l’ultimo dei grandi nomi dell’industria dello showbiza trovarsi faccia a faccia con il sistema giudiziario di Los Angeles per gli abusi sessuali da quando è emerso nel 2017 il movimento #MeToo contro la violenza contro le donne.

In totale, la squadra appositamente creata dal procuratore di Los Angeles per indagare sui crimini sessuali a Hollywood si è interessata a una ventina di potenziali sospetti. Tra loro c’è il magnate e produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere a New York ma allo stesso tempo accusato di aver abusato di altre tre donne a Los Angeles.

