ULTIME DALLO ZOO ROMANO: L'ETERNO RIPOSO ROVINATO DAI CINGHIALI – UN BRANCO DI UNGULATI HA SCORRAZZATO INDISTURBATO TRA LE TOMBE NEL CIMITERO DI PRIMA PORTA, NELLA CAPITALE. E NON È LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDE – LA DENUNCIA DEI FAMILIARI DEI DEFUNTI: “È UN SACRILEGIO, HANNO MANGIATO I FIORI DAI VASI SOPRA LE LAPIDI E BUTTATO A TERRA FOTO E CERI. NON BASTAVANO LE ERBACCE E SPORCIZIA, ORA ANCHE QUESTO...”

Estratto dell'articolo di Raffaele Marra per www.ilmessaggero.it

cinghiali al cimitero di prima porta1

L’assalto dei cinghiali al cimitero di Prima Porta continua e non sembra avere fine. I cinghiali questa settimana sono tornati a passeggiare tra le tombe per la seconda volta, qualche giorno fa erano stati avvistati due esemplari, ieri è stata avvistata tutta la famiglia che ha scorrazza in cerca di cibo tra le tombe per almeno due ore prima di dileguarsi. […]

I familiari in visita alle tombe dei propri defunti sono rimasti increduli, tra lo scioccato e l’impaurito: «E’ una vergogna vederli anche qui vengo spesso a trovare i miei genitori dice Filomena di 58 anni ancora con un mazzo di fiori in mano - ho visto di tutto ma arrivare a questo è un sacrilegio, si faccia qualcosa almeno per lasciare i nostri defunti in pace, li ho visti mangiare i fiori in un vaso vicino una lapide, non bastavano le erbacce e una manutenzione che attendiamo ormai da anni anche i cinghiali dove arriveremo».

cinghiali al cimitero di prima porta

I cinghiali che di solito si vedono al tramonto questa volta si sono visti in pieno giorno, hanno lasciato la devastazione, buche nel terreno, razzìa dei fiori che erano stati messi nei vasi per terra vicino le lapidi e hanno buttato giù anche qualche foto o cero che era vicino. […]

