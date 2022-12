GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI – A NEW YORK È ALLARME SENZATETTO. SECONDO LA “COALITION FOR THE HOMELESS”, I NUMERI HANNO RAGGIUNTO IL MASSIMO STORICO: IN MEDIA A OTTOBRE CI SONO STATE 66MILA PERSONE CHE DORMONO OGNI SERA IN UN RIFUGIO. MA OCCHIO: IL 70% DEI SENZATETTO CHE SONO STATI TRASFERITI NEI RIFUGI SE NE SONO ANDATI DOPO UNA SETTIMANA. IL MOTIVO? SI SENTONO PIÙ SICURI PER STRADA…

Il problema dei senzatetto di New York City peggiora di mese in mese. Secondo la Coalition for the Homeless, i numeri hanno raggiunto il massimo storico: il numero medio di persone che dormono in un rifugio ogni notte è salito a quasi 66.000 in ottobre.

A febbraio, il sindaco Eric Adams ha lanciato il suo piano per la sicurezza della città e ne ha ripetutamente propagandato il successo. Ma i dati ottenuti dal New York Daily News mostrano che circa il 70% dei senzatetto che sono stati trasferiti nei rifugi se ne sono andati entro una settimana dall'ammissione.

Da febbraio ad agosto, quasi 2.300 senzatetto sono stati spostati dalle metropolitane ai rifugi. Ma di queste persone, solo il 30% è rimasto effettivamente più di una settimana.

Molti senzatetto hanno affermato di non sentirsi al sicuro nei rifugi e molte strutture hanno anche regole rigide, come il coprifuoco.

La notizia arriva anche in mezzo alla controversa nuova politica del sindaco di iniziare a costringere i senzatetto che potrebbero soffrire di problemi di salute mentale a essere portati in ospedale per una valutazione anche se si rifiutano di andarci da soli. L’idea ha subito dure critiche.

