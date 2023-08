UN UOMO È MORTO DOPO AVER PROVATO A ENTRARE NELLA SEDE MILANESE DI SKY, IN ZONA ROGOREDO – È SUCCESSO NELLA NOTTE, POCO PRIMA DELL’UNA: L’UOMO, UN 25ENNE, È STATO BLOCCATO DALLE GUARDIE GIURATE E HA ACCUSATO UN MALORE. ERA AGGRESSIVO, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE E PARLAVA UNA LINGUA STRANIERA: SI È TOLTO LA MAGLIETTA DAVANTI AI VIGILANTES, CHE LO HANNO BLOCCATO MENTRE ASPETTAVANO LE FORZE DELL’ORDINE. UNA DELLE DUE GUARDIE SI SAREBBE MESSO SOPRA DI LUI…

SEDE SKY MILANO ROGOREDO

Bloccato dalle guardie mentre tenta di entrare a Sky, morto

(ANSA) - Un uomo che ha provato a entrare ieri notte, poco prima dell'una, nella sede milanese di Sky è stato bloccato dalle guardie giurate presenti ha accusato un malore. Da quanto riferito era in evidente stato di alterazione e parlava una lingua straniera. I vigilantes hanno provato a rianimarlo e intanto hanno chiamato i soccorsi che quando sono arrivati sul posto lo hanno trovato in arresto cardiaco e lo hanno trasferito al San Raffaele dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Milano.

SEDE SKY MILANO ROGOREDO

L'uomo, che secondo le prime informazioni dovrebbe avere circa 25 anni, ha provato a entrare negli uffici di Sky mostrandosi aggressivo. Respinto da due guardie giurate, si è anche tolto la maglietta davanti a loro mentre ha continuato ad inveire. I vigilantes hanno dato l'allarme e nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine lo hanno bloccato. In particolare uno dei due si sarebbe messo sopra di lui per tenerlo fermo. Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamere di sorveglianza di Sky e i filmati sono stati acquisti dagli investigatori. La vittima viene descritta come in stato di alterazione e di agitazione, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ma verranno effettuate anche verifiche tossicologiche sul corpo. Per accertare le cause della morte è stata disposta un'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.

EX BOSCHETTO DELLA DROGA A ROGOREDO