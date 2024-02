URBANETTO OLTRE OGNI MURO – DOPO PORTA VENEZIA E PORTA ROMANA, A MILANO È SPUNTATA UNA NUOVA PORTA: È LA PORTA DEL CAIRO. URBANETTO HA DECISO DI TRASFERIRSI ARMI E BAGAGLI NELLA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA”, ALL’ANGOLO TRA VIA SOLFERINO E VIA DELLA MOSCOVA – HA RIFATTO GLI INTERNI (DI FIANCO AL DIRETTORE FONTANA) E HA ABBATTUTO UN MURO CHE DAVA SULL’ESTERNO, LUNGO VIA SOLFERINO, PER APRIRE UN PORTONE, SORMONTATO DA UN BALCONE STILE PIAZZA VENEZIA...

DAGONEWS

NUOVO PORTONE DI URBANO CAIRO IN VIA SOLFERINO A MILANO

Dopo Porta Venezia e Porta Romana, a Milano è spuntata una nuova Porta: è la porta del Cairo. Sì Urbanetto ha deciso di trasferirsi armi e bagagli nella sede del “Corriere della Sera”, all’angolo delle centralissime via Solferino e via della Moscova.

Ha rifatto gli interni (di fianco al direttore Fontana!) e ha abbattuto un muro che dava sull’esterno, lungo via Solferino, per aprire un portone. Il palazzo, nella sua parte nobile, fu costruito da Luca Beltrami a fine Ottocento e sarebbe vincolato.

Il nuovo portone del Cairo, con cornice in stile eclettico, è pure sormontato da un balcone stile piazza Venezia (dotato di predisposizione per esporre le bandiere): che dal balcone del “Corriere” Urbanetto voglia arringare la folla e tenere il discorso della sua discesa in campo come sindaco di Milano?

NUOVO PORTONE DI URBANO CAIRO IN VIA SOLFERINO A MILANO NUOVO PORTONE DI URBANO CAIRO IN VIA SOLFERINO A MILANO URBANO CAIRO SEDE DEL CORRIERE DELLA SERA IN VIA SOLFERINO URBANO CAIRO LUCIANO FONTANA urbano cairo foto di bacco (4) NUOVO PORTONE DI URBANO CAIRO IN VIA SOLFERINO A MILANO