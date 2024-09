VADE RETRO, FEDEZ - L'ARCIVESCOVO DI REGGIO CALABRIA, MONSIGNOR MORRONE, STOPPA LA PROTESTA DEI PARROCI, CONTRARI ALL’ESIBIZIONE DI FEDEZ ALLA FESTA PATRONALE: “VA ACCOLTO ANCHE CHI CI INSULTA E NON LA PENSA COME NOI” – DON GIOVANNI GATTUSO AVEVA SCRITTO AL SINDACO, GIUSEPPE FALCOMATÀ, CONTESTANDO “LA PRESENZA DI FEDEZ IL CUI STILE E MESSAGGI SONO LONTANI DAI VALORI CHE QUESTA CELEBRAZIONE INCARNA”

La Chiesa reggina mette al bando le polemiche e si dice «pronta» ad accogliere Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. La sera del 17 settembre il rapper, ex marito di Chiara Ferragni, si esibirà sul lungomare cittadino, nonostante le polemiche di due parroci reggini che non vedono di buon occhio l’esibizione di Fedez per i festeggiamenti della Madonna della Consolazione, protettrice della città.

La posizione dell'arcivescovo

L’arcivescovo metropolitano Fortunato Morrone, in una nota ha sottolineato come la Chiesa è chiamata ad accogliere «anche chi si oppone apertamente alla fede cattolica». Una frase che sgombera ogni possibile intromissione dell’Arcidiocesi reggina sulla presenza del musicista.

Scrive il vescovo: «Pur riconoscendo che la scelta dell’amministrazione comunale ha suscitato reazioni divisive all’interno della comunità, ritiene che sia fondamentale mantenere vivo lo spirito cristiano di accoglienza e dialogo, specialmente in occasioni come questa, che richiamano il profondo significato della fede cattolica. Come cristiani siamo chiamati ad accogliere non solo chi condivide la nostra fede, ma anche chi è lontano da essa o, in alcuni casi, vi si oppone apertamente».

E ancora: «La presenza di un artista le cui produzioni musicali possono aver sollevato critiche per il contenuto dei testi, non deve distoglierci dal nostro mandato evangelico: accogliere tutti, anche chi ci insulta, come raccomanda Gesù nel Vangelo, e testimoniare con la nostra presenza e il nostro comportamento il Vangelo della Carità e del perdono» [...]

I sacerdoti contrari a Fedez

Don Giovanni Gattuso aveva scritto al sindaco della città Giuseppe Falcomatà, «contestando la presenza del rapper il cui stile e messaggi, per quanto legittimi nel contesto della libera espressione, appaiono lontani dai valori che questa celebrazione incarna». E poi, sempre don Giovanni: «La presenza di Fedez rischia di compromettere l’armonia e la spiritualità di questo momento sacro, distruggendo la connessione profonda tra la comunità e la sua patrona».

Ancor prima di don Giovanni Gattuso un altro giovane sacerdote, don Giovanni Zampaglione, con un post sui social ha scritto: «Che messaggio darà Fedez ai nostri giovani e alla gente? Il prete ultrà della Reggina calcio, ricorda una sua vecchia polemica con il rapper del 2019, quando l’ex marito di Chiara Ferragni si presentò ad una manifestazione indossando una croce con un topolino al posto del Cristo. [...]

