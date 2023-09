VATTIMO FUGGENTE – SIMONE CAMINADA HA PUBBLICATO SU FACEBOOK UNA FOTO CHE RITRAE GIANNI VATTIMO, RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI PREOCCUPANTI – IL COMPAGNO-ASSISTENTE DEL FILOSOFO, GIÀ CONDANNATO PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE NEI CONFRONTI DELL’87ENNE, HA ATTACCATO: “SI È COMPLETAMENTE LASCIATO ANDARE, AVRÀ DETTO BASTA ALLA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA… LA SUA SALUTE È PRECIPITATA DA QUANDO HA SAPUTO CHE LA PROCURATRICE GIULIA RIZZO PRETENDEVA...”

Estratto dell'articolo di https://torinocronaca.it/

Gianni Vattimo e il compagno Simone Caminada

Un preoccupante post è comparso ieri mattina sulla pagina Facebook del filosofo, Gianni Vattimo. Lo scrive Simone Caminada, suo amico e compagno, chiedendo il sostegno della comunità e parlando delle complicate condizioni di salute dell’87enne.

Una situazione complessa, poiché Caminada è stato condannato per circonvenzione d’incapace lo scorso febbraio. In questo messaggio, Caminada ha chiesto al pubblico che ha amato, studiato e rispettato Vattimo di condividere e dedicare un momento per pensare o pregare per il filosofo.

gianni vattimo in ospedale con simone caminada

[…] «Qualche giorno fa - si legge sulla pagina -, si è vociferato su una vicina morte del professore e certo la sua salute era precipitata da più o meno quando ha saputo che dopo aver vinto una lunga battaglia veniva “accusato” di essere incapace di intendere e volere».

Per il compagno Vattimo è stato vittima di una vera persecuzione giudiziaria. «Ora che è in ospedale e decisamente non è smagliante sì che ha bisogno di una persona vicina».

simone caminada e gianni vattimo 1

Infine un appello al mondo che ha sempre tifato per Vattimo. «Popolo che lo ha amato ignorato studiato odiato per la tesi apprezzato per il pensiero o anche no ma rispettato come individuo voi tutti vi prego si di condividere perché non rimanga lettera morta, ma soprattutto di dare al nostro Gianni un secondo del vostro tempo per un pensiero o una preghiera» […]

