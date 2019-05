VENTENNI, SCANSATEVE! - A 50 ANNI JENNIFER ANISTON POSA IN TOPLESS E LASCIA TUTTI SENZA FIATO: PANTALONCINO CORTO, MANO SUL SENO, CALZE VELATE E TACCHI VERTIGINOSI PER CELEBRARE LA BELLEZZA DEL CORPO FEMMINILE A OGNI ETÀ – “MAI SENTITA PIÙ A MIO AGIO DI ADESSO. NON BISOGNA MAI VERGOGNARSI” – E DOPO L’ENNESIMA TRANVATA SENTIMENTALE DICE: “QUANDO L’AMORE BUSSERÀ ALLA PORTA…”

Maria Teresa Moschillo per "www.foxlife.it"

jennifer aniston 2

Jennifer Aniston è una strepitosa 50enne ed è fiera del suo corpo. L'attrice di Friends, anzi, pensa di non essersi mai sentita più a proprio agio di così. La Aniston è la protagonista del numero di Giugno/Luglio di Harper's Bazaar e per il magazine ha posato in topless, concedendo un'interessante intervista realizzata con Tig Notaro, sua collega di set nel film Netflix First Ladies, incentrato sulla storia di una donna omosessuale che diventa Presidente degli Stati Uniti.

Posare senza veli non crea alcun problema a Jennifer Aniston, che all'amica Tig ha spiegato: "Non c'è niente di offensivo, a meno che qualcuno là fuori non pensi che il seno di una donna lo sia".

jennifer aniston 4

Per Jennifer, l'età è solo un numero. Il corpo femminile va celebrato, non importa quanti anni si abbiano: "Penso che il nostro corpo sia splendido e che vada celebrato. Sentirsi a proprio agio con se stessi - non importa a quale età - è importante. Non ci dovrebbero essere vergogna o disagio".

Nello scatto, la Aniston indossa un paio di shorts neri, calze velate scure e vertiginosi tacchi. Null'altro. Su sua stessa ammissione, non è si mai sentita così bella e in forma: "Mi sento nel mio corpo più a mio agio che mai", ha dichiarato.

jennifer aniston

Nel corso dell'intervista, Jennifer Aniston ha anche parlato della sua vita amorosa. L'ex Rachel Green di Friends è stata sposata con Brad Pitt (2000-2005) e più recentemente con Justin Theroux (2015-2017). Nonostante abbia alle spalle due divorzi, non sente di aver fallito, ma reputa anzi entrambi i suoi matrimoni "un successo". Al momento, si dichiara single e totalmente concentrata sul lavoro: "Sono concentrata su The Morning Show (serie Apple a cui sta lavorando con Reese Whiterspoon, n.d.r.) e non ho tempo per uscire con qualcuno".

jennifer aniston 1

Tuttavia, si dice aperta all'amore e non esclude l'idea di poter incontrare qualcuno di speciale un giorno: "Quando l'amore busserà alla mia porta, lo accoglierò con piacere. Non penso che ormai sia finita e che non mi succederà mai più".

Per quanto riguarda ciò che cerca in un uomo, Jennifer ha le idee molto chiare: "Senso dell'umorismo, forte autostima, fiducia, gentilezza, generosità, e il fatto che sia circondato da persone positive".

