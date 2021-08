VI RICORDATE DELLA DEPUTATA BRASILIANA CHE HA ORDINATO L’OMICIDIO DEL MARITO IN COMBUTTA CON I FIGLI? – FLORDELIS DOS SANTOS DE SOUZA GIÀ DA UN ANNO INDOSSA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, E PRESTO POTREBBE FINIRE IN GALERA AVENDO PERSO LA SUA IMMUNITÀ PARLAMENTARE – DALLE INDAGINI EMERGONO DETTAGLI SEMPRE PIÙ SCONVOLGENTI, COME LE PROVE DELLE ORGE CHE AVREBBE FATTO CON ALCUNI DEI SUOI FIGLI ADOTTIVI E…

flordelis dos santos anderson do carmo

anderson do carmo flordelis dos santos

Brasile, la deputata Flordelis dos Santos rischia il carcere: dopo le orge con i figli adottivi avrebbe fatto uccidere il marito

Un caso di cronaca che ha fatto scandalo quello di Flordelis dos Santos de Souza, deputata del Partito socialdemocratico nonché pastore evangelico e cantante gospel. La donna, 60enne, ha perso la sua immunità parlamentare insieme al suo seggio alla Camera perché avrebbe ucciso il marito.

Flordelis potrebbe presto finire in galera, dopo che già da un anno indossa il braccialetto elettronico alla caviglia perché avrebbe fatto ammazzare con l'aiuto di alcuni figli adottivi Anderson do Carmo, suo consorte, pure lui pastore evangelico. L'uomo era uno dei 55 figli adottivi di Flordelis.

flordelis dos santos

L'ex deputata infatti era celebre perché un "modello da imitare" sulla cui vita era stato addirittura girato un film. La donna negli anni ha portato a casa decine di bambini e adolescenti abbandonati, senzatetto, in fuga da famiglie violente o fin dalla tenera età con problemi di dipendenza.

Flordelis era rispettata da tutti: residente nella favela di Jacarezinho, a Rio, anche gli spacciatori e gli abitanti del luogo avevano un occhio di riguardo nei suoi confronti per il suo lavoro umanitario.

Eppure dalle indagini che la vedono coinvolta emergono prove di orge che l'ex deputata faceva con alcuni dei suoi figli adottivi, al pari del fidanzamento (prima di sposare Fiordelis) di Anderson con una figlia adottata dall'ex deputata. Secondo gli inquirenti, la 60enne da tempo tentava di far fuori il marito con l'arsenico (6 i tentativi falliti).

anderson do carmo flordelis dos santos

Poi, il 16 giugno 2019, è riuscita nel suo intento facendo colpire l'uomo con 30 proiettili nel garage della casa in cui entrambi vivevano. Al centro alcuni litigi economici sorti nella coppia. Fiordelis è ora accusata di omicidio colposo, associazione per delinquere, falsità ideologica, falsificazione di documenti nonché per tentato omicidio.

Flordelis dos Santos e Anderson Do Carmo Il figlio di Flordelis dos Santos Flordelis dos Santos e Anderson Do Carmo Flordelis dos Santos Flordelis dos Santos e Anderson Do Carmo Flordelis dos Santos e Anderson Do Carmo

la famiglia di flordelis dos santos