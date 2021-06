VI RICORDATE DEL MEDICO STAR DELLA TV INGLESE CHE DISSE: “GLI ITALIANI USANO IL CORONAVIRUS COME UNA SCUSA PER FARE UNA LUNGA SIESTA”? – IL CIALTRONISSIMO CHRISTIAN JESSEN È FINITO IN BANCAROTTA DOPO AVER PERSO UNA CAUSA CIVILE CON LA PREMIER NORDIRLANDESE USCENTE, ARLENE FOSTER, PER AVER DETTO CHE… - L’APPELLO AI FAN: “SONO SOLDI CHE NON HO. VI CHIEDO DI AIUTARMI”

Christan Jessen

‘GLI ITALIANI USANO IL CORONAVIRUS COME UNA SCUSA PER FARE UNA LUNGA SIESTA’. ORA IL CIALTRONISSIMO DOTTOR CHRISTIAN JESSEN, STAR DELLA TV BRITANNICA, SI SCUSA: “HO CERCATO DI SDRAMMATIZZARE IL PANICO” – IL TWEET DI BURIONI: IN QUESTO SPECIFICO CASO "IDIOTA" NON È UN INSULTO, MA UNA DIAGNOSI GRATUITA. VERGOGNA!"…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-italiani-usano-coronavirus-come-scusa-fare-lunga-231077.htm

Christan Jessen

Da www.huffingtonpost.it

Certamente ricorderete Christian Jessen, il presentatore tv, medico e comico inglese, 44 anni, che all’inizio della pandemia disse che secondo lui, il lockdown e il “restate in casa” a causa del Covid in Italia erano “scuse per continuare a fare la siesta” e non lavorare. Dichiarazioni che scatenarono proteste in tutta Italia. Ora Jessen dice di “essere in bancarotta”: guai anche stavolta causati da improvvide dichiarazioni che però hanno avuto conseguenze ancora più serie. Scrive Repubblica:

arlene foster

Questo perché un giudice britannico, in una causa civile tra Jessen e la prima ministra nordirlandese uscente, Arlene Foster, ha dato ragione a quest’ultima: non è vero che Foster avesse una relazione extraconiugale, come aveva sostenuto in pubblico Jessen, in un’altra sua controversa e criticata uscita.

Così, ora Jessen deve risarcire con 125mila sterline (circa 150mila euro) la ex leader del partito unionista nordirlandese. Ma c’è un problema: “Sono soldi che non ho. Vi chiedo dunque di aiutarmi a pagare questo debito”, ha scritto il presentatore sui social. Jessen ha aperto un crowdfunding su GoFundMe.

Christan Jessen Christan Jessen CHRISTIAN JESSEN arlene foster 2 ARLENE FOSTER