MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR
VIDEO-FLASH! - A LONDRA, L'ISTRUTTORE DI PARKOUR PORTOGHESE MARCIO FILIPE CERCA DI EFFETTUARE UN SALTO TRA DUE PALAZZI, MA PERDE L'EQUILIBRIO E CADE DA UN MURO ALTO 6 METRI - L'UOMO È STATO SUBITO SOCCORSO DAI PRESENTI E SE L'È CAVATA CON UNA DISTORSIONE DEL POLSO...- -
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LA CONSOB NON HA NIENTE DA DIRE? – JP MORGAN COMPRA IL 5% DI BANCOBPM. TUTTO BENE? MICA TANTO: LA BANCA AMERICANA È IL PRINCIPALE ADVISOR DI CREDIT AGRICOLE, CHE AD APRILE È DIVENTATA PRIMO AZIONISTA DELL’ISTITUTO DI CASTAGNA CON IL 9,18%. I FRANCESI NON HANNO (ANCORA) CHIESTO DI SUPERARE LA SOGLIA DEL 10, MA POTREBBERO FARLO IN QUALSIASI MOMENTO. E TROVARSI UN PACCHETTO DEL 5% SERVITO SU UN PIATTO D’ARGENTO DAI PROPRI CONSULENTI POTREBBE ESSERE COMODO PER UNA SCALATA…
ICARDI HA TRE SETTIMANE PER EVITARE DI FINIRE TRA I DILETTANTI - DOPO ESSERE STATO MESSO FUORI ROSA DAL PSG, MAURO ICARDI RISCHIA DI ANDARE CON LA SQUADRA DELL’ASSOCIAZIONE PSG, CHE GIOCA IN QUINTA CATEGORIA - OLTRE AL MONZA, SU "MAURITO" CI SAREBBERO ANCHE IL MANCHESTER UNITED E IL GALATASARAY, MA SAREBBERO DISPOSTI AD INGAGGIARLO SOLO IN PRESTITO…
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
DEL MAIALE NON SI BUTTA VIA NIENTE – LA NUOVA SPERANZA PER I NON VEDENTI ARRIVA DAL COLLAGENE DEI MAIALI: “LINKOCARE LIFE SCIENCES” HA COSTRUITO UNA CORNEA PARTENDO DAL COLLAGENE DEL MAIALE CHE PUÒ ESSERE PURIFICATO, RIPULITO DALLE CELLULE DI ORIGINE ANIMALE E DA EVENTUALI VIRUS E RAFFORZATO CON IL LASER PER DIVENTARE PIÙ RIGIDO ED ELASTICO - QUESTA CORNEA È STATA IMPIANTATA A 20 PERSONE E, A DUE ANNI DALL’INTERVENTO, IN 19 HANNO MIGLIORATO LA VISTA…