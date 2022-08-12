VIDEO-FLASH! - A LONDRA, L'ISTRUTTORE DI PARKOUR PORTOGHESE MARCIO FILIPE CERCA DI EFFETTUARE UN SALTO TRA DUE PALAZZI, MA PERDE L'EQUILIBRIO E CADE DA UN MURO ALTO 6 METRI - L'UOMO È STATO SUBITO SOCCORSO DAI PRESENTI E SE L'È CAVATA CON UNA DISTORSIONE DEL POLSO...

- -

 

-

Condividi questo articolo


MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR MARCIO FILIPE CADE DA 6 METRI FACENDO PARKOUR

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute