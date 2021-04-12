pompa dei pompieri scaraventa a terra anziana russa 2 pompa dei pompieri scaraventa a terra anziana russa 4 pompa dei pompieri scaraventa a terra anziana russa 3 pompa dei pompieri scaraventa a terra anziana russa 1
VIDEO-FLASH! – ECCO COSA SUCCEDE QUANDO NON SI CONTROLLA LA POMPA: IN RUSSIA UN POMPIERE PERDE IL CONTROLLO DEL TUBO DELL’ACQUA MENTRE SPEGNE UN INCENDIO – LA POMPA IMPAZZITA SCARAVENTA PRIMA A TERRA IL VIGILE DEL FUOCO E POI UNA ANZIANA – PER FORTUNA ENTRAMBI SE LA SONO CAVATA CON QUALCHE GRAFFIO…-
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L’UOMO NUDO (E FLUIDO) DI VALENTINO FA SCANDALO E SCATENA UN PANDEMONIO DI COMMENTI OMOFOBI E BIGOTTI – IL DIRETTORE CREATIVO DELLA MAISON PIERPAOLO PICCIOLI RISPONDE AGLI HATERS: "L'ODIO NON È UN'ESPRESSIONE, L'ODIO È UNA REAZIONE ALLA PAURA E LA PAURA PUÒ FACILMENTE TRASFORMARSI IN VIOLENZA, CHE PUÒ ESSERE UN COMMENTO O UN'AGGRESSIONE A DUE RAGAZZI CHE SI BACIANO IN UNA METROPOLITANA”
IL CONTE DIMEZZATO - DA QUANDO HA LASCIATO PALAZZO CHIGI, SI FATICA A SEGUIRNE LE TRACCE. AZZERATI GLI INCONTRI PUBBLICI, RAREFATTE LE ESTERNAZIONI. E PROPRIO COME I DEMOCRISTIANI DI UNA VOLTA, CONTE MOSTRA DI AVERE UNA PERCEZIONE DILATATA DEL TEMPO CHE PREVEDE ATTESE LUNGHISSIME, STAGIONI LETARGICHE, ETERNE PAUSE DI RIFLESSIONE - SE NON SI DÀ UNA MOSSA, RICHIAMANDO IN CAMPO CASALINO, DI QUI ALLE PROSSIME ELEZIONI CONTE RISCHIA L’OBLIO
AMERICA IS BACK! - NEGLI STATI UNITI È INIZIATO IL BOOM POST-PANDEMIA: A MARZO SONO STATI CREATI PIÙ DI 900MILA POSTI DI LAVORO E GLI ANALISTI SI ASPETTANO UN RIMBALZO ENORME DEL PIL QUEST’ANNO. MA DURERÀ OPPURE LA PANDEMIA HA DANNEGGIATO PER SEMPRE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA? MOLTE AZIENDE SONO FALLITE, E POI C’È IL TIMORE CHE I CONTAGI POSSANO DECOLLARE DI NUOVO, NONOSTANTE LE VACCINAZIONI, PER VIA DELLE VARIANTI…
MA PER QUANTO TEMPO DEVE DURARE ANCORA IL COPRIFUOCO E IL RITORNO A CASA ENTRO LE 22? DAL 26 APRILE RESTRIZIONI AL MINIMO E RITORNO ALLA NORMALITÀ NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (CHE RIPARTE GRAZIE AL VACCINO SPUTNIK). E IN ITALIA? IL GOVERNATORE VINCENZO DE LUCA ASSICURA CHE DALLA PROSSIMA SETTIMANA LA CAMPANIA TORNERA’ IN ARANCIONE E PROMETTE: “RISTORANTI APERTI ANCHE LA SERA E A MEZZANOTTE TUTTI A CASA”
ZONA ROSSONERA! IBRA, TESTIMONIAL ANTI-COVID DELLA REGIONE LOMBARDIA, SE NE FREGA DELLE RESTRIZIONI DELLA ZONA ROSSA E SI FA APRIRE UN RISTORANTE DI MILANO – IL RISTORATORE NEGA CHE ZLATAN ABBIA MANGIATO: “ABBIAMO BEVUTO UN BICCHIERE DI VINO”. ALLA DOMANDA SUL PERCHÉ IL LOCALE FOSSE COMUNQUE APERTO IN ZONA ROSSA, L'UOMO E’ DIVENTATO UNA FURIA: “MA QUALE CAZZO DI PANDEMIA, MA LA SMETTETE DI ROMPERE I COGLIONI CON STA PANDEMIA?" – LE FOTO DI "FANPAGE.IT"
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
APPELLO A TUTTI I PUZZONI DEL MONDO: LAVATEVI I DENTI! - UNO STUDIO AMERICANO HA SCOVATO UN RAPPORTO TRA LA CATTIVA IGIENE ORALE E IL RISCHIO DI DEMENZA SENILE – TUTTA COLPA DEL BETA AMILOIDE, UNA PROTEINA RILEVATA NEI PAZIENTI MALATI DI ALZHEIMER CHE SI RAGGRUPPA NEL CERVELLO E FORMA DELLE PLACCHE CHE CIRCONDANO LE CELLULE NERVOSE, INIBENDO LA FUNZIONE CEREBRALE E PORTANDO AL DECLINO COGNITIVO…