VIDEO-FLASH! – ECCO COSA SUCCEDE QUANDO NON SI CONTROLLA LA POMPA: IN RUSSIA UN POMPIERE PERDE IL CONTROLLO DEL TUBO DELL’ACQUA MENTRE SPEGNE UN INCENDIO – LA POMPA IMPAZZITA SCARAVENTA PRIMA A TERRA IL VIGILE DEL FUOCO E POI UNA ANZIANA – PER FORTUNA ENTRAMBI SE LA SONO CAVATA CON QUALCHE GRAFFIO…

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