lite tra automobilista e motociclista 2 craig bond, il motociclista christian verrall, l'automobilista lite tra automobilista e motociclista 3 lite tra automobilista e motociclista 2 lite tra automobilista e motociclista 3
VIDEO-FLASH! – LA REAZIONE FUORI CONTROLLO DI UN AUTOMOBILISTA CHE PRENDE IN PIENO UN MOTOCICLISTA, COLPEVOLE DI AVERGLI TOCCATO LO SPECCHIETTO LATERALE MENTRE VIAGGIAVA SU UNA STRADA DI NEWPORT, IN GRAN BRETAGNA: L’UOMO HA FATTO INVERSIONE A U E HA COLPITO IL MOTORINO FACENDO VOLARE A TERRA IL GUIDATORE CHE SE L’È CAVATA CON LA FRATTURA DI UNA GAMBA…-
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“M'AVEVA CHIAMATO FORMIGLI, E ME VOLEVA DA' 500 EURO. GLI HO DETTO DI ANDARSENE A FANCULO E VADO DA GILETTI” – SALVATORE BUZZI SCONQUASSA “LA7” E RIBALTA LA POSIZIONE DI FORMIGLI CHE AVEVA DETTO DI AVERLO RIFIUTATO PERCHÉ VOLEVA ESSERE LAUTAMENTE PAGATO: “GILETTI MI AVREBBE DOVUTO PAGARE. MA POICHÉ HO RIFIUTATO FORMIGLI CHE S’È INCAZZATO, LUI NON MI PAGA PIÙ. MA IO CI VADO LO STESSO DA GILETTI. PER FARE UN'OPERA DI VERITÀ” – A FORMIGLI GLI HO DETTTO: ‘NON È CHE TU SCOPI E IO LO PRENDO SOLO IN CULO. O SCOPIAMO IN DUE O LO PIGLIAMO IN CULO IN DUE…”
CONTE, I CONTI NON TORNANO – LO SPAURACCHIO DEI NUMERI AL SENATO FA PERDERE IL SONNO A “GIUSEPPI”: MERCOLEDÌ, QUANDO SI VOTERÀ LA NADEF, SERVONO 161 VOTI E LA MAGGIORANZA NON SA SE È IN GRADO DI GARANTIRLA – IN SONNO VIENE IN SOCCORSO BERLUSCONI, MA UNA COSA È IL SINGOLO VOTO SUL MES, UN'ALTRA È SE I SENATORI DI FORZA ITALIA DIVENTASSERO UNA STAMPELLA PERMANENTE. SIGNIFICHEREBBE L’ENTRATA NEL GOVERNO DEI FORZISTI CON TANTO DI PSICODRAMMA GRILLINO CHE FAREBBE TRABALLARE CONTE – E I 5 STELLE STOPPANO LE ESPLUSIONI: “PRESENTATEVI TUTTI IN AULA”
“CREARE LAVORO È LA STRADA MIGLIORE PER GENERARE NUOVA FIDUCIA” – PAROLA DI MARINA CAPROTTI, 42 ANNI, PRESIDENTE DI ESSELUNGA E UNA DELLE POCHE DONNE AL VERTICE DELL'INDUSTRIA ITALIANA – “ANCHE SE STIAMO VIVENDO IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DAL DOPOGUERRA, CONTINUEREMO A INVESTIRE IN ENERGIE RINNOVABILI, NELLA MINIMIZZAZIONE DEGLI SPRECHI E NELLO SVILUPPO DI PACKAGING SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI”
“ALTRO CHE IMMUNI. ALTRO CHE TRACCIAMENTO” – LO SFOGO SU FACEBOOK DI FERRUCCIO SANSA, EX CANDIDATO PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA A LETTO CON LA FEBBRE: “SONO RISULTATO NEGATIVO, MA HO 38 DI FEBBRE DA GIORNI. NON SENTO PIÙ GLI ODORI, RESPIRO MALE E HO LE OSSA ROTTE. MIA MOGLIE HA AVUTO LA FEBBRE PER GIORNI, L'OLFATTO AZZERATO. HA IL COVID? I SINTOMI CI SONO, MA DOPO QUATTRO GIORNI ATTENDE ANCORA L'ESITO DEL TAMPONE…”
UN GIRO DI COVID - IL GIRO D’ITALIA PERDE SIMON YATES, PRIMO CICLISTA RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS: AVEVA VAUTO QUALCHE LINEA DI FEBBRE VENERDÌ ED È STATO IMMEDIATAMENTE ISOLATO – AL MOMENTO TUTTI GLI ALTRI CORRIDORI E I MEMBRI DELLO STAFF SONO STATI CONTROLLATI E RISULTANO NEGATIVI…
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
COME È POSSIBILE DISTINGUERE UNA SEMPLICE INFLUENZA DAL COVID? NONOSTANTE I DUE VIRUS SIANO DIVERSI, I SINTOMI SONO SIMILI: PER PARLARE DI FEBBRE È NECESSARIO L’INSORGERE DI TRE SINTOMI TIPICI IN CONCOMITANZA, OVVERO FEBBRE ALTA, DOLORI MUSCOLARI, TOSSE E NASO CHE COLA – PER IL CORONAVIRUS LA SINTOMATOLOGIA È MOLTO SIMILE, MA SI PUÒ SPERIMENTARE ANCHE…