“M'AVEVA CHIAMATO FORMIGLI, E ME VOLEVA DA' 500 EURO. GLI HO DETTO DI ANDARSENE A FANCULO E VADO DA GILETTI” – SALVATORE BUZZI SCONQUASSA “LA7” E RIBALTA LA POSIZIONE DI FORMIGLI CHE AVEVA DETTO DI AVERLO RIFIUTATO PERCHÉ VOLEVA ESSERE LAUTAMENTE PAGATO: “GILETTI MI AVREBBE DOVUTO PAGARE. MA POICHÉ HO RIFIUTATO FORMIGLI CHE S’È INCAZZATO, LUI NON MI PAGA PIÙ. MA IO CI VADO LO STESSO DA GILETTI. PER FARE UN'OPERA DI VERITÀ” – A FORMIGLI GLI HO DETTTO: ‘NON È CHE TU SCOPI E IO LO PRENDO SOLO IN CULO. O SCOPIAMO IN DUE O LO PIGLIAMO IN CULO IN DUE…”