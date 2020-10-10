VIDEO-FLASH! – LA REAZIONE FUORI CONTROLLO DI UN AUTOMOBILISTA CHE PRENDE IN PIENO UN MOTOCICLISTA, COLPEVOLE DI AVERGLI TOCCATO LO SPECCHIETTO LATERALE MENTRE VIAGGIAVA SU UNA STRADA DI NEWPORT, IN GRAN BRETAGNA: L’UOMO HA FATTO INVERSIONE A U E HA COLPITO IL MOTORINO FACENDO VOLARE A TERRA IL GUIDATORE CHE SE L’È CAVATA CON LA FRATTURA DI UNA GAMBA…

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media e tv

“M'AVEVA CHIAMATO FORMIGLI, E ME VOLEVA DA' 500 EURO. GLI HO DETTO DI ANDARSENE A FANCULO E VADO DA GILETTI” – SALVATORE BUZZI SCONQUASSA “LA7” E RIBALTA LA POSIZIONE DI FORMIGLI CHE AVEVA DETTO DI AVERLO RIFIUTATO PERCHÉ VOLEVA ESSERE LAUTAMENTE PAGATO: “GILETTI MI AVREBBE DOVUTO PAGARE. MA POICHÉ HO RIFIUTATO FORMIGLI CHE S’È INCAZZATO, LUI NON MI PAGA PIÙ. MA IO CI VADO LO STESSO DA GILETTI. PER FARE UN'OPERA DI VERITÀ” – A FORMIGLI GLI HO DETTTO: ‘NON È CHE TU SCOPI E IO LO PRENDO SOLO IN CULO. O SCOPIAMO IN DUE O LO PIGLIAMO IN CULO IN DUE…”

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CONTE, I CONTI NON TORNANO – LO SPAURACCHIO DEI NUMERI AL SENATO FA PERDERE IL SONNO A “GIUSEPPI”: MERCOLEDÌ, QUANDO SI VOTERÀ LA NADEF, SERVONO 161 VOTI E LA MAGGIORANZA NON SA SE È IN GRADO DI GARANTIRLA – IN SONNO VIENE IN SOCCORSO BERLUSCONI, MA UNA COSA È IL SINGOLO VOTO SUL MES, UN'ALTRA È SE I SENATORI DI FORZA ITALIA DIVENTASSERO UNA STAMPELLA PERMANENTE. SIGNIFICHEREBBE L’ENTRATA NEL GOVERNO DEI FORZISTI CON TANTO DI PSICODRAMMA GRILLINO CHE FAREBBE TRABALLARE CONTE – E I 5 STELLE STOPPANO LE ESPLUSIONI: “PRESENTATEVI TUTTI IN AULA”

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