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VIDEO-FLASH! – SCENA AL CARDIOPALMA IN UNA STAZIONE DI MUMBAI DOVE UN 60ENNE HA RISCHIATO DI ESSERE TRAVOLTO DA UN TRENO IN TRANSITO: LO SCIROCCATO STAVA ATTRAVERSANDO I BINARI E, SOLO ALL’ULTIMO SECONDO, SI È ACCORTO DELL’ARRIVO DEL CONVOGLIO – SI È SALVATO GRAZIE ALL’INTERVENTO DI UN AGENTE CHE LO TRASCINATO SULLA BANCHINA E…-
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - NON SI PUÒ CERTO DIRE CHE TANYA ROBERTS FOSSE UNA GRANDE ATTRICE, MA CON UN GRAN FISICO E I CAPELLI ROSSO FUOCO FECE GRANDE COLPO SIA COME BOND-GIRL CHE SULLE COPERTINE DI “PLAYBOY” PER IL LANCIO DI “SHEENA REGINA DELLA GIUNGLA” – E’ LA TIPICA BELLONA AMERICANA DA COPERTINA PATINATA, RAFFORZATA DALLA QUALIFICA DI BOND GIRL. COSÌ VIENE IMPACCHETTATA PER L’ITALIA DOVE SARÀ ANGELICA NEL CURIOSO “I PALADINI” - VIDEO + FOTOGALLERY SELVATICA
LA 'VIA TRUCIS' DI GIUSEPPE CONTE: HA DAVANTI TRE STAZIONI PRIMA DI ESSERE CROCIFISSO - LA PRIMA: ACCETTA TUTTE LE RICHIESTE DI ITALIA VIVA. IL CONTE BIS PROSEGUE IL SUO CAMMINO MA CON UN PREMIER DEBOLISSIMO - LA SECONDA: RENZI NON SI ACCONTENTA DELLA SCONFITTA TOTALE DI CONTE SUL RECOVERY-SERVIZI-MES E TOGLIE LA FIDUCIA. A QUESTO PUNTO VA IN SCENA IL CONTE TER CON RIMPASTONE DI NUOVI MINISTRI. E CONTE TORNEREBBE A FARE IL PASSACARTE COME AI TEMPI SALVINI-DI MAIO - LA TERZA: SE CONTE NON ACCETTA LA DISFATTA, C’È UN NUOVO GOVERNO ‘ISTITUZIONALE’ BY MATTARELLA, CON MARTA CARTABIA PREMIER E DRAGHI SUPERMINISTRO DELL’ECONOMIA
ANCHE ELON MUSK NON RINUNCIA ALLA TENTAZIONE DI ERGERSI A GURU - ORA CI SBOMBALLA CON I SUOI 7 CONSIGLI PER ESSERE PIÙ PRODUTTIVI AL LAVORO - NULLA DI RIVOLUZIONARIO, SOLO UN PRONTUARIO PER NON PERDERE TEMPO. TIPO: EVITARE LE RIUNIONI AFFOLLATE O QUELLE IN CUI NON SI E' INDISPENSABILI - PECCATO CHE NELLA LISTA NON CI SIA IL "SEGRETO" PIÙ EFFICACE PER FAR RENDERE DI PIU' I DIPENDENTI: PAGARLI MEGLIO…
PIATTO SCEICCO NON MI CI FICCO - CHI NON VORREBBE UN RICCONE PIENO DI PETRODOLLARI COME PRESIDENTE DELLA PROPRIA SQUADRA DI CALCIO? QUALCUNO C'È: I TIFOSI ULTRANAZIONALISTI DEL CLUB ISRAELIANO BEITAR JERUSALEM - OSTEGGIANO L’ACQUISTO DEL CLUB DA PARTE DI HAMAD BIN KHALIFA AL NAHYAN, MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE DEGLI EMIRATI – UNA STORIA DI INTOLLERANZA, GIOCATORI ARABI BANNATI E IL TIFO DEL PREMIER NETANYAHU...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
CERCASI FREEZER PER VACCINI - SI CONTANO SULLE DITA DI UNA MANO LE IMPRESE ITALIANE CHE PRODUCONO ULTRA-FRIGORIFERI CAPACI DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA DI -80 GRADI RICHIESTA PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO DI VACCINI PRODOTTI DALLA AMERICANA PFIZER. IN QUESTI GIORNI QUESTE IMPRESE RADDOPPIANO LA PRODUZIONE MA LAMENTANO DI NON AVER RICEVUTO, NÉ DAL COMMISSARIATO ANTI COVID NÉ DA ALTRE ISTITUZIONI, INDICAZIONI SU FABBISOGNO, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI