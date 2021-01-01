VIDEO-FLASH! – SCENA AL CARDIOPALMA IN UNA STAZIONE DI MUMBAI DOVE UN 60ENNE HA RISCHIATO DI ESSERE TRAVOLTO DA UN TRENO IN TRANSITO: LO SCIROCCATO STAVA ATTRAVERSANDO I BINARI E, SOLO ALL’ULTIMO SECONDO, SI È ACCORTO DELL’ARRIVO DEL CONVOGLIO – SI È SALVATO GRAZIE ALL’INTERVENTO DI UN AGENTE CHE LO TRASCINATO SULLA BANCHINA E…

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media e tv

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - NON SI PUÒ CERTO DIRE CHE TANYA ROBERTS FOSSE UNA GRANDE ATTRICE, MA CON UN GRAN FISICO E I CAPELLI ROSSO FUOCO FECE GRANDE COLPO SIA COME BOND-GIRL CHE SULLE COPERTINE DI “PLAYBOY” PER IL LANCIO DI “SHEENA REGINA DELLA GIUNGLA” – E’ LA TIPICA BELLONA AMERICANA DA COPERTINA PATINATA, RAFFORZATA DALLA QUALIFICA DI BOND GIRL. COSÌ VIENE IMPACCHETTATA PER L’ITALIA DOVE SARÀ ANGELICA NEL CURIOSO “I PALADINI” - VIDEO + FOTOGALLERY SELVATICA

politica

LA 'VIA TRUCIS' DI GIUSEPPE CONTE: HA DAVANTI TRE STAZIONI PRIMA DI ESSERE CROCIFISSO - LA PRIMA: ACCETTA TUTTE LE RICHIESTE DI ITALIA VIVA. IL CONTE BIS PROSEGUE IL SUO CAMMINO MA CON UN PREMIER DEBOLISSIMO - LA SECONDA: RENZI NON SI ACCONTENTA DELLA SCONFITTA TOTALE DI CONTE SUL RECOVERY-SERVIZI-MES E TOGLIE LA FIDUCIA. A QUESTO PUNTO VA IN SCENA IL CONTE TER CON RIMPASTONE DI NUOVI MINISTRI. E CONTE TORNEREBBE A FARE IL PASSACARTE COME AI TEMPI SALVINI-DI MAIO - LA TERZA: SE CONTE NON ACCETTA LA DISFATTA, C’È UN NUOVO GOVERNO ‘ISTITUZIONALE’ BY MATTARELLA, CON MARTA CARTABIA PREMIER E DRAGHI SUPERMINISTRO DELL’ECONOMIA

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