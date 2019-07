VIDEO! “CHE SENSO HA AVERE LA SCORTA SOLO LA MATTINA? POSSO ESSERE UCCISO DI SERA" – ECCO COSA DICEVA PAOLO BORSELLINO DAVANTI ALLA COMMISSIONE ANTIMAFIA DI ALLORA? IL BREVE VIDEO PROIETTATO OGGI IN SENATO - IL MAGISTRATO LAMENTA LA MANCANZA DI... - VIDEO

PAOLO BORSELLINO

Da ansa.it

"Che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera?".

A domandarlo è Paolo Borsellino davanti alla Commissione antimafia di allora, in un breve video proiettato oggi in Senato. Il magistrato lamenta di avere la scorta solo la mattina, per mancanza di autisti giudiziari; lamenta anche la mancanza di segretari e dattilografi "ne abbiamo bisogno per tutto l'arco della giornata", spiega.

