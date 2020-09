VIDEO! UNA RAFFICA DI FORTI ESPLOSIONI E POI LE FIAMME. UN MAXI INCENDIO DEVASTA IL PORTO DI ANCONA: LE CAUSE SONO ANCORA DA ACCERTARE- NON CI SONO VITTIME NÉ FERITI. SCUOLE E PARCHI CHIUSI. IL COMUNE: LIMITARE GLI SPOSTAMENTI

Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t — Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020

Da repubblica.it

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono impegnate sedici squadre di Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti.

ancona porto

E dopo il vasto incendio di stanotte all'ex Tubimar al porto, il Comune ha "chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi e delle indicazioni delle autorità sanitarie, dell'Arpam e degli esiti dei sopralluoghi dei Vigili del fuoco". L'alta e densa colonna di fumo è visibile anche da diversi chilometri di distanza e si sente un odore acre in città. "Si raccomanda - ribadisce il Comune - di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari".

Su Twitter la foto dell'esplosione è stata pubblicata dall'utente Marco Traferri. "Incendio ad Ancona in zona porto - twitta - da distante il fumo è enorme. Forti esplosioni e fuoco"