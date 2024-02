VIDEO! I SOLDATI ISRAELIANI FESTEGGIANO DOPO I BOMBARDAMENTI A GAZA E INSULTANO I PALESTINESI – I FILMATI, CONDIVISI SUI PROFILI SOCIAL PERSONALI DEI MILITARI E ORA PUBBLICATI DAL “NEW YORK TIMES”, POTREBBERO DIVENTARE UN GROSSO PROBLEMA PER LE FORZE ARMATE IMPEGNATE NELLA GUERRA CONTRO HAMAS – ALCUNI DI QUESTI VIDEO SONO STATI USATI DAL SUDAFRICA COME PROVE PER SOSTENERE L'ACCUSA DI GENOCIDIO PROMOSSA CONTRO ISRAELE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'ONU

soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza

(LaPresse) – Il New York Times ha pubblicato numerosi video di soldati israeliani impegnati a Gaza, condivisi sui loro profili social personali, che potrebbero diventare un grosso problema per le forze armate impegnate nella guerra contro Hamas nella Striscia.

Alcune di queste riprese mostrano brindisi dopo i raid, abbattimenti di aree civili con bulldozer, insulti alla popolazione palestinese, che, secondo alcuni esperti citati dal New York Times, potrebbero costituire la prova di violazioni della Convenzione di Ginevra.

Alcuni di questi video sono stati usati dal Sudafrica come prove per sostenere l'accusa di genocidio promossa contro Israele alla Corte di Giustizia dell'Onu. In un commento ufficiale, i vertici dell'esercito israeliano hanno stigmatizzato i video, definendo "deplorevoli" i comportamenti mostrati al loro interno. (LaPresse)

soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 2 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 6 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 7 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 5 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 4 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 3 soldati israeliani esultano per i bombardamenti su gaza 1