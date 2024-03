28 mar 2024 11:45

VIENI A CAGARE IN PUGLIA! – UN GRUPPO DI SETTANTA PERSONE, TRA STUDENTI E PROF, SI È SENTITO MALE DURANTE UNA GITA SCOLASTICA TRA FASANO E ALBEROBELLO. ALCUNI DI LORO SONO FINITI AL PRONTO SOCCORSO - COME PER IL CELEBRE PRANZO DI GUBBIO (IN CUI UN COMMENSALE "SI PERDEVA LA MERDA COME LE OCHE"), ALL'ORIGINE DEL MALESSERE CI SAREBBE IL CIBO SERVITO A STUDENTI E INSEGNANTI, IN PARTICOLARE IL POLLO CHE FACEVA PARTE DEL MENÙ....