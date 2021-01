IL VIRUS DEGLI ALTRI – NEL GIORNO IN CUI LA CALIFORNIA DIVENTATA IL PRIMO STATO USA A SUPERARE LA SOGLIA DEI TRE MILIONI DI CASI DI CORONAVIRUS, LA GRAN BRETAGNA CONTA IL NUMERO PIÙ ALTO DI MORTI: 1.610 DECESSI IN 24 ORE - LA CINA COSTRUISCE UNA STRUTTURA PER QUARANTENA DA 4000 POSTI MENTRE IL GIAPPONE CONTA I PRIMI CASI DELLA VARIANTE INGLESE – IL BRASILE, CON 8,5 MILIONI DI CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA, INIZIA LE VACCINAZIONI…

La California supera i 3 milioni di casi: primo negli Usa

La California è diventato il primo Stato Usa a superare la soglia dei tre milioni di casi di coronavirus: lo riporta la Cnn, che cita i dati della Johns Hopkins University. Il numero dei contagi nello Stato americano più popoloso è triplicato nell'arco di appena due mesi e attualmete è a quota 3.005.830, inclusi più di 33mila morti

Hong Kong estende il periodo di distanziamento sociale

Stasera la governatrice Carrie Lam annuncerà nel dettaglio le misure di prevenzione Covid. Era prevista la scadenza il prossimo giovedì, ma le anticipazioni delle autorità fanno pensare che, visti i contagi arrivati a oltre 100 al giorno, le regole di distanziamento sociale saranno prolungate.

Cina, in costruzione struttura per quarantena: 4000 posti

Una struttura destinata ad accogliere pazienti in quarantena, della capacità di 4mila posti, è in costruzione nel Nord della Cina in vista degli spostamenti in occasione delle festività per il Capodanno lunare che celebra l'inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese, e a fronte di un aumento dei casi di contagio.

Immagini di squadre al lavoro nei dintorni di Shijiazhuang, capoluogo della provincia di Hebei, dove sono concentrati i nuovi casi, sono state trasmesse dai media del Paese e ricordano quanto visto lo scorso anno, quando sono stati edificati in tutta fretta ospedali e trasformate in centri sanitari strutture già esistenti per far fronte all'emergenza a Wuhan. L'aumento dei contagi nel Nord della Cina si registra mentre il team dell'Oms incaricato di ricostruire le origini della pandemia ha raggiunto il sud del Paese.

Giappone, primi casi di variante inglese

Il Giappone, intanto, registra i primi casi non tracciabili della variante di coronavirus inglese nel Paese, aumentando il rischio potenziale delle infezioni malgrado lo stato di emergenza in atto. Lo ha annunciato il ministero della Salute nipponico, spiegando che i tre casi identificati nella prefettura di Shizuoka, a sud ovest di Tokyo riguardano due donne tra i 20 e i 40 anni di età e un uomo di 60 anni circa, che non sono mai stati in Gran Bretagna.

In una conferenza stampa il direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive, Takaji Wakita, ha detto che il contagio con ogni probabilità si è verificato all'interno della comunità, confermando l'alto livello di trasmissibilità del virus e senza la possibilità di tracciamenti. Gli ultimi casi portano la somma complessiva di positività della nuova variante inglese a 45 in Giappone. Il governo di Tokyo ha introdotto lo stato di emergenza in 11 prefetture del Paese, inclusa la capitale, in vigore per un mese fino al 7 febbraio.

Brasile, iniziano le vaccinazioni

Il Brasile supera i 210 mila morti di Covid-19 e gli 8,5 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Sono 460 le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 210.328. I nuovi contagi sono 29.133, che portano il bilancio complessivo a 8.512.238. Il Brasile, terzo Paese al mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e India, ha cominciato ieri la campagna vaccinale.

Le prime dosi sono state distribuite e inoculate in sette stati, tra cui quello di Rio de Janeiro, dove le vaccinazioni sono cominciate simbolicamente sotto la statua del Cristo Redentore, sulla collina del Corcovado. Il vaccino utilizzato è il CoronaVac, prodotto dalla cinese Sinovac in collaborazione con l'Istituto Butantan di San Paolo.

