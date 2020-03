IL VIRUS DEGLI ALTRI - NEGLI USA CONFERMATI 31 MORTI E OLTRE 1000 CASI - IN COREA DEL SUD I CASI DI NUOVO IN AUMENTO - IN CINA ALTRI 22 MORTI, IN TOTALE OLTRE 8 0MILA CASI. -LA FRANCIA SI PREPARA AL PEGGIO - QUARANTENA PER PASSEGGERI TRAGHETTO DIRETTO A TUNISI. LEZIONE DA CASA PER GLI STUDENTI DI HARVARD - PRIME VITTIME IN INDONESIA E PANAMA - UNICO PAESE SENZA CONTAGI? LA LIBIA…

Katia Riccardi per www.repubblica.it

Il coronavirus continua a macchiare il mondo. Negli Stati Uniti sono stati confermati 31 morti per Covid-19 mentre i dati della Johns Hopkins University parlano di 1.025 casi confermati con nuovi contagi in Florida e Michigan. Il primato spetta allo Stato di Washington con 279 casi, seguito dalla California con 178 e da New York con 173. Salta anche ad aprile il festival di Coachella, uno dei principali eventi musicali dell'anno negli Stati Uniti che si svolge nel deserto del Nevada.

Lezione da casa per gli studenti di Harvard

L'università di Harvard inizia le lezioni virtuali a causa dell'emergenza e sta chiedendo agli studenti di trasferirsi dai loro dormitori per cinque giorni entro il 15 marzo, secondo quanto comunicato dalla portavoce dell'università Rachael Dane. Il tentativo di "de-densificare la nostra comunità", ha detto Dane alla Cnn. Tutti i corsi accademici continueranno a svolgersi in remoto, ha aggiunto. Qualsiasi incontro nel campus dopo il 23 marzo sarà virtuale. Martedì scorso il direttore di Harvard Lawrence Bacow aveva già annunciato che l'università sarebbe passata alle lezioni online entro il 23 marzo, il primo giorno dopo le vacanze di primavera. Ora agli studenti è stato chiesto di non tornare al campus di Cambridge, nel Massachusetts, dopo le vacanze di primavera "per proteggere la salute" della comunità. Gli studenti che devono rimanere nel campus frequenteranno le lezioni in remoto. "Per i nostri studenti, so che sarà difficile lasciare gli amici e le lezioni. Lo stiamo facendo non solo per proteggerli ma anche per proteggere altri membri della nostra comunità che potrebbero essere più vulnerabili a questa malattia", ha aggiunto Bacow.

L'Australia vieta gli ingressi agli italiani

L'Australia vieta l'ingresso ai viaggiatori in arrivo dall'Italia . Il divieto è stato annunciato dal premier Scott Morrison.

Coronavirus, il cattivo esempio del premier olandese Rutte: stringe la mano dopo aver detto a tutti di non farlo

Quarantena per passeggeri traghetto diretto a Tunisi

I 268 passeggeri a bordo del traghetto di una compagnia italiana proveniente da Palermo, arrivato ieri al porto di La Goulette di Tunisi, sono stati posti in isolamento domiciliare e verranno monitorati secondo le nuove norme sanitarie. Lo ha detto la direttrice generale dell'Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti, Nissaf Ben Alaya.

La Francia si prepara al peggio

In Francia il Governo si sta preparando ad un'accelerazione dell'epidemia. Al momento l’Esecutivo esclude misure di contenimento drastiche come in Italia, e sta cercando di trovare una risposta al grave rallentamento economico. "Stiamo prendendo le misure appropriate. Oggi, non è necessario prendere decisioni di questo tipo" ma "se domani o dopodomani ci fosse motivo di farlo, lo spiegheremo e forse li prenderemmo ", ha detto Emmanuel Macron. Per il direttore generale della salute, Jérôme Salomon, "la transizione allo stadio 3 dovrebbe avvenire nei prossimi giorni".

coronavirus striscioni per strada in cina 9

L'ultimo rapporto ufficiale, martedì sera, ha riportato i 33 morti (contro il 25 lunedì) su 1.784 casi confermati. 86 pazienti sono in terapia intensiva. Tutti i defunti sono adulti e 23 di loro avevano più di 75 anni. "Siamo all'inizio di questa epidemia", ha dichiarato Emmanuel Macron, mentre il più grande aumento dei casi confermati - 372 in 24 ore - è stato segnalato martedì sera. "Stiamo vivendo una crisi eccezionale", ha insistito. Se "dall'80 all'85% delle forme rimane benigno", ha ricordato Jérôme Salmon, "permangono molte incertezze scientifiche su questo virus", a differenza di quella "dell'influenza che conosciamo da 100 anni" - e che fa 10mila morti ciascuno anno medio nel paese.

Regno Unito, positiva ministra Salute

In Inghilterra il ministero della Salute ha anche dichiarato che il numero di persone che si sono dimostrate positive al virus è salito a 373 da 319. Positiva anche la ministra per la Salute Nadine Dorries.

In Cina altri 22 morti, in totale oltre 80mila casi

La Cina ha registrato oggi altri 22 morti. Complessivamente ci sono stati 3158 decessi su un totale mondiale di 4mila. Leggermente aumentato anche il numero di nuovi infetti: i casi odierni sono 24. Complessivamente i cinesi contaminati dal coronavirus sono stati 80.778 su un totale mondiale di oltre 117mila casi.

Corea del Sud casi di nuovo in aumento

La Corea del Sud ha registrato 242 nuovi casi interrompendo il trend al ribasso intrapreso da almeno cinque giorni (131 annunciati ieri, 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì). Secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), le infezioni totali sono salite a 7.755. A preoccupare, malgrado alcuni elementi positivi, è l'andamento delle infezioni a Daegu e a Seul, dove da ultimo un call center è diventato un focolaio del virus.

Tokyo commemora Fukushima

Commemorazioni limitate in Giappone per il nono anniversario della catastrofe di Fukushima a causa dell'espansione del coronavirus. Alle 14:46 locali (le 6:46 in Italia), il premier Shinzo Abe ha rilasciato un messaggio dalla sua residenza mentre le sirene suonavano lungo i litorali del Tokoku, sul versante nord orientale del Paese, luogo del triplice disastro. Intanto Il parco Disneyland di Tokyo e il parco Tokyo DisneySea prorogheranno la chiusura fino a inizio aprile.

Panama e Indonesia, primo morto. Un primo contagio in Turchia

Un uomo di 64 anni che aveva contratto il virus è morto a Panama, è il primo decesso dovuto a Covid-19 registrato in America Centrale, ha annunciato il ministro della sanità panamense Rosario Turner. Turner ha confermato che un totale di otto persone sono state infettate dal virus nel paese. Uno di loro "è in terapia intensiva, un altro purtroppo è morto", ha detto il ministro in una conferenza stampa nella capitale Panama. La vittima soffriva anche di diabete, le altre sette persone positive hanno tra i 29 e i 59 anni e sei di loro hanno viaggiato all'estero, in particolare in Francia, Spagna, Stati Uniti e Cuba. Anche l'Indonesia ha registrato il suo primo decesso per coronavirus. Si tratta di una donna straniera di 53 anni, scrive la Bbc. Il Paese ha altri 26 casi confermati. Primo caso di infezione da coronavirus in Turchia. La conferma è arrivata dal ministro della Sanità, Fahrettin Koca.

La Libia tra i pochi Paesi non contagiati

Dalla Libia arriva invece una buona notizia: il Paese nordafricano non è stato contagiato. Gli esperti collegano la Libia senza virus agli scarsi arrivi di stranieri e con il solo aeroporto di Tripoli funzionante.