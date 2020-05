4 mag 2020 19:43

IL VIRUS CI LASCIA IN MUTANDE – L’ASSISTENTE DI UN MEDICO DI NEW YORK SI È SPOGLIATA A TIMES SQUARE: È RIMASTA IN TOPLESS INDOSSANDO UNA MASCHERA DA GATTO RIFLETTENTE E TENENDO IN MANO UN COLTELLO DA CUCINA – PIÙ CHE UNA PROTESTA, COME QUELLA DEI MEDICI TEDESCHI E DEI DENTISTI FRANCESI, ERA UNA PERFORMANCE: “HO LAVORATO PER SEI SETTIMANE E HO VISTO MOLTA MORTE, QUINDI VOLEVO MESCOLARE ARTE E COSTUMI PER ALLEVIARE LA MIA TENSIONE” - FOTOGALLERY DESNUDA