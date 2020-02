''SE VENGONO IN AEREO, SO' GUARDIE'' - NEL SUMMIT DI GROTTAFERRATA, DIABOLIK E L'AVVOCATO LUCIA GARGANO NON HANNO PARLATO SOLO DELLA ''PACE'' TRA I CLAN ROMANI, MA ANCHE DI CARICHI DI COCAINA DA FAR ARRIVARE VIA SVIZZERA. ''IL DIABLO'' SENTÌ PUZZA DI BRUCIATO E SVENTÒ LA TRAPPOLA MESSA IN CAMPO DAL FRANCESE, UN INFILTRATO