1 - CORONAVIRUS: CONTAGI IN GERMANIA SFONDANO QUOTA MILLE

(ANSA) - Sforano quota mille e salgono a 1.112 i casi positivi di Coronavirus in Germania. Lo rende noto il ministero della Salute, il cui bollettino era fermo ieri a 902 positivi. Resta particolarmente colpito il distretto di Heinsberg, nel Nordreno-Vestfalia, con 484 casi, e sale vistosamente anche il bilancio della Baviera con 256 contagi. Segue il Baden- Wuerttemberg con 199. a Belrino i positivi registrati sono 40.

2 - LA GERMANIA HA SEMPRE PIÙ PAURA VIETATE LE PICCOLE MANIFESTAZIONI

Gabriele Carrer per “la Verità”

L' epidemia di coronavirus ha colpito oltre 100 Paesi nel mondo, ha spiegato ieri via Twitter il direttore generale dell' Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. La situazione è «molto seria» ma «non dobbiamo scoraggiarci», ha aggiunto: «Ci sono molte cose che tutti, ovunque possono e dovrebbero fare ora». Intanto, però, il bilancio di vittime e contagiati continua a crescere in tutto il mondo: sono 106 gli Stati nei quali il virus si è diffuso, secondo l' ultimo aggiornamento dell' università Johns Hopkins. I casi confermati 106.378, le persone vittime del virus 3.594, quelle guarite 60.013.

E la prestigiosa rivista scientifica Lancet attacca l' operato dell' Europa, mentre oggi sarà il primo giorno di telelavoro per i circa 3.700 dipendenti della sede di Francoforte della Banca centrale europea. «Troppo poco, troppo tardi», ha scritto Lancet. Bene, invece, la Cina che ha messo in atto «il più ambizioso agile e aggressivo sforzo mai visto nella storia» contro l' epidemia. Un successo, quello cinese, scrive la rivista, figlio di un sistema amministrativo forte e capace di mobilitarsi velocemente in caso di minaccia grazie a una politica di «comando e controllo».

Un solo appunto ci permettiamo di fare agli esperti di Lancet: è risaputo che i regimi hanno vita molto più facile nei casi di emergenza non dovendo rispondere al loro popolo e potendo anche usare la mano pesante sull' informazione. E sarebbero almeno dieci le vittime nel disastro dell' hotel usato per la quarantena e crollato sabato. L' ultimo bollettino da Pechino parla di 3.097 vittime con 44 nuovi casi di contagio, in particolare nella provincia dell' Hubei.

In Germania il numero di contagi da coronavirus ha superato le 1.000 unità così il ministro della Salute federale Jens Spahn, secondo cui il Paese è «all' inizio di un' epidemia», ha consigliato di cancellare gli eventi con minimo 1.000 partecipanti, almeno per il momento. Colpiti fiere, partite e grandi concerti.

In Francia, invece, i casi di infezione sono ben 1.126 con 19 morti. In un giorno, quindi, il coronavirus ha mietuto tre nuove vittime e contagiato altre 177 persone. Eventi sportivi a porte chiuse e altre misure per l' emergenza ha annunciato anche la Grecia. Tre nuove vittime a Madrid e il totale in Spagna è salito a 13: 589, invece, i contagi ora con un aumento di 159 in 24 ore.

A quota 273 contagiati (67 in più in 24 ore) è arrivato il Regno Unito e il ministro della Salute Matt Hancock ha delineato il piano di emergenza per far fronte all' impatto dell' epidemia di coronavirus. È atteso in Parlamento entro la fine del mese e dovrebbe includere misure che consentano di svolgere i procedimenti giudiziari via telefono o video e che permettano alle persone di lasciare momentaneamente il lavoro per prendersi cura delle persone colpite dal virus.

Il primo caso in Moldavia è di una quarantottenne moldava che aveva lasciato l' ospedale dov' era ricoverata in Italia perché positiva al coronavirus ed è rientrata in patria con un aereo da Milano. Primo caso anche a Washington (si tratta del reverendo Timothy Cole) e nello Stato di New York, che ha dichiarato l' emergenza, sono 103. E mentre le vittime salgono a 19 e i contagi a circa 450, è emerso che una persona che ha partecipato a una conferenza con il presidente Donald Trump la scorsa settimana è risultata positiva. Intanto, l' esercito statunitense ha disposto il divieto per i soldati e le loro famiglie di spostarsi in Italia per i prossimi 60 giorni.

Primo morto anche in Argentina (e quindi primo anche in America Latina) e in Egitto: secondo il ministero della Salute egiziano è un sessantenne tedesco che si trovava a Luxor per turismo ed era stato ricoverato presso l' ospedale generale di Hurghada. Infine, l' Iran, epicentro del Medio Oriente, ha deciso di bloccare tutti i voli per l' Europa a causa dell' emergenza. Nel Paese i morti sono 194, 49 nelle ultime 24 ore, mentre i contagi 6.566 (743 nell' ultimo giorno). Superati i 7.000 contagi, invece, in Corea del Sud.

3 - CARA MERKEL, COME TU AVERE POTUTO TACERE SU VIRUS SKIFOSO DALLA BAVIERA?

Mario Giordano per “la Verità”

Cara Angela Merkel, io scrivere te questa cartolina in italiano comprensibile a tedesca. Tu conoscere bene nostro Paese, tu apprezzare meraviglie di Italia, tu afere spesso trascorso periodi spensierati in nostre località turistiche, dalle Alpi a Ischia, come ricordano molto bene teleobiettivi di nostri paparazzi, i quali teleobiettivi ankora devono riprendersi dopo essersi appoggiati su tue terga. Tu distinguere vera pizza italiana da bolso kartoffel, tu konoscere nostro vino e apprezzare molto più di vostra bier anke se non lo puoi dire per evitare reato di lesa Oktoberfest. Dunque noi chiediamo a te, signora Kanzler, kome ha potuto permettere tutto questo?

Come afrai visto, infatti, la grande scienza ha rifelato che herr coronavirus maledetto è arrivato in Europa tramite la Germania. Prima nazione del continente. Zuerst nation. L' ha preso ein lavoratore di settore auto con sede in sua amata Baviera, entrato in contatto con colleka di Shanghai, a fine januar. Però in Europa nessuno mai saputo nulla di tutto ciò. Voi mai komunikato. Voi non controllato.

Voi afere lasciato dipendente infetto libero di tornare a laforare e di infettare colleki di arbeits. Risulta inoltre che suddetta (ho detto suddetta, non suddita, stai calma signora Kanzler) suddetta fabbrika risulta avere due sitz in Italy, ein a Torino ein a Bologna. Potrebbe essere passata di lì l' infezione che sta rovinando nostro bellissimo Paese che tu konosci tanto bene. E di kui dovresti pure essere alleata in Europa.

Ora è noto: alleati sto kaiser. Noi essere sopravvissuti a tue kure feroci passate per via di Bruxelles, noi sopravvissuti a austerity e in qualke modo pure a euro fatto appositamente per favorire Deutschland. Noi sopravvissuti a tutto, ma ora non è ke tu avere provato a liquidare noi definitivamente con coronavirus? Italia Kaputt. Soluzione finale. Forse è questo ke volevi?

Altrimenti come spiega tu lungo silenzio su infezione in Baviera? Perké voi non avere komunikato situazione? Perké avere tenuto nascosto virus? Perké avere permesso circolazione infetti? Noi, liebe Angela, essere un po' scimuniti, forse anche ingenuotti, del resto lei Giuseppi Conte lo konosci bene per tutte le ginokkia che si è konsumato davanti a te. Però voi essere stati troppo kattivi: avere akkolto virus, non avere detto nulla, avere permesso sua cirkolazione, e poi avere kontribuito al coro mondiale che indica noi come appestati, untori, vere skifezze planetarie. Kome hai potuto? E kome potrai ora ripresentarti in Italy? Kome potrai pensare a nuove vacanze a Ischia?

Noi essere pronti a dirti: raus, cara Kanzler. Con l' unica konsolazione che te lo diranno prima i tuoi connazionali.