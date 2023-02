UNA VITA PER CRESCERLI E UNO SCHERMO PER RINCOGLIONIRLI – TRE BAMBINI SU QUATTRO SOTTO I NOVE ANNI USANO IL CELLULARE PER CHATTARE, NAVIGARE SUI SOCIAL E VEDERE VIDEO IN RETE – SUPERATI I 10 ANNI IL TELEFONO CE L’HANNO PRATICAMENTE TUTTI (96%) – QUANTI GENITORI MONITORANO QUEL CHE I BIMBI CERCANO E VEDONO SUL WEB? UN TERZO DEI RAGAZZINI DELLE MEDIE NAVIGA GIA' IN TOTALE AUTONOMIA, SENZA CONTROLLO...

Davanti alla scuola elementare c’è un gruppetto di quattro bimbi, hanno tra i sei e i nove anni, tre di loro hanno lo sguardo basso e tra le mani uno smartphone. Il cellulare per navigare, chattare, condividere foto, guardare video, spiare i social o leggere arriva sempre prima.

Il 75% degli under 9 lo usa abitualmente, talvolta con i genitori accanto che ammettono di concederlo come premio se i figli sono agitati o arrabbiati. Dai dieci anni in su lo hanno praticamente tutti (96%). È la fase in cui mamme e papà raccontano di aver stipulato patti sui tempi, gli orari e i momenti nei quali i bambini possono usarlo con il parental control per limitare app e siti. Un terzo dei ragazzini delle medie, però, naviga già in totale autonomia, lontano dai genitori, ben prima dell’adolescenza.

Eppure quegli stessi genitori dicono che sì, i giovani passano troppo tempo davanti allo smartphone, l’abuso non è una favola per quanto nera: esiste ed è riconosciuto da tutte le generazioni. A cominciare dagli adulti che anzi sostengono pure che ragazzi e ragazzini non sono affatto consapevoli dei danni che l’attaccamento perenne al cellulare provoca loro.

Conseguenze che vanno dall’alienazione alle difficoltà a socializzare, empatizzare ed esprimersi, dalla scarsa autostima all’irascibilità, dalla depressione all’ansia e allo stress.

Questa e altro rivela una ricerca condotta da Swg per Italian Tech, l’hub del gruppo Gedi, e Telefono Azzurro, che sarà presentata oggi alla Camera in occasione dell’Internet Safer Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. […]

