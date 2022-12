4 dic 2022 18:20

NELLA VITA NON CI VUOLE SEMPRE FEGATO - RE CARLO HA BANDITO DALLA TAVOLA REALE IL FOIE GRAS: IL SOVRANO GIÀ DA DIECI ANNI AVEVA RINUNCIATO A MANGIARE IL FEGATO D'OCA, MA ORA RISPONDENDO ALLE SOLLECITAZIONI DEI MILITANTI ANIMALISTI LO HA BANDITO CON ATTO SOVRANO DAL MENÙ DI TUTTE LE DIMORE REALI – IN GRAN BRETAGNA NE È VIETATA LA PRODUZIONE, MA NON LA VENDITA E…