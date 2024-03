VITTORIA CERETTI È RIUSCITA A FAR CAPITOLARE LEONARDO DICAPRIO? I DUE SONO STATI AVVISTATI A LOS ANGELES MENTRE SI INGOZZAVANO DI BURRITO INSIEME A UN AMICO: QUALCHE ABBRACCIO, POCHI SORRISI, MA AD ATTIRARE L’ATTENZIONE È STATO L’ANELLO DI DIAMANTI CHE LEI SFOGGIAVA ALL’ANULARE SINISTRO – MA PER LA MODELLA ITALIANA È TROPPO PRESTO PER CANTARE VITTORIA: BISOGNERÀ CAPIRE COSA SUCCEDERÀ DOPO IL 7 GIUGNO QUANDO COMPIRÀ 26 ANNI VISTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Anna Lupini per www.repubblica.it

leonardo dicaprio vittoria ceretti 7

Inaspettatamente è un amore ormai consolidato quello che lega Vittoria Ceretti, top model italiana tra le più celebri al mondo e il divo Leonardo DiCaprio, notoriamente "allergico" ai legami duraturi. Una storia iniziata nell'estate del 2023 e proseguita tra vari avvistamenti, come nell'autunno scorso alle sfilate dell'haute couture parigina. "Stanno molto assieme, lui la insegue a tutti i party" confermava allora un insider della moda.

leonardo dicaprio vittoria ceretti 4

L'ultimo avvistamento della coppia è a Los Angeles, mentre gustano un burrito a pranzo con un amico. Stile minimal per Leonardo, con cappellino e mascherina a difendere la privacy, mentre Vittoria ha optato per un look decisamente più fashion: total black, capelli intrecciati e occhiali Balenciaga Wrap Around, canotta bianca e cardigan, jeans baggy e sneakers e una vistosa catena di EÉRA. Ma a catturare i flash dei paparazzi, come racconta Page Six, è l'anello all'anulare sinistro, che Vittoria esibisce con noncuranza.

[…]

Chissà che non sia proprio Vittoria Ceretti, 25 anni, un matrimonio chiuso da poco con il deejay e produttore musicale Matteo Milleri, a farlo capitolare? La modella italiana, nota anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, sarebbe anche stata introdotta in famiglia […] Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato a Page Six, che la loro storia d'amore si è intensificata.

leonardo dicaprio vittoria ceretti 2

"Hanno trascorso molto tempo insieme negli ultimi mesi e si stanno divertendo a conoscersi a un livello più profondo". […] In molti, ironizzando sulla circostanza che Leo abbia avuto solo fidanzate venticinquenni, aspettano di vedere cosa accadrà al compleanno di Vittoria: compirà 26 anni il prossimo 7 giugno.

leonardo dicaprio vittoria ceretti 8 leonardo dicaprio vittoria ceretti 1

leonardo dicaprio vittoria ceretti 5 leonardo dicaprio vittoria ceretti 3 VITTORIA CERETTI VITTORIA CERETTI vittoria ceretti 7 leonardo dicaprio vittoria ceretti vittoria ceretti 1 vittoria ceretti 7 vittoria ceretti vittoria ceretti 1 vittoria ceretti 4 vittoria ceretti 9 vittoria ceretti leonardo dicaprio vittoria ceretti 6