VITTORIO FELTRI È RIMASTO FOLGORATO DALLE TETTINE DI CHIARA FERRAGNI - LA RIVELAZIONE DA CHIAMBRETTI: "MI SONO INNAMORATO ALL’ISTANTE, È UNA DONNA STUPENDA, ALTISSIMA " - QUANDO VITTORIONE INCONTRÒ GIORGIO ARMANI: "MI HA DETTO: 'SEI L’UOMO PIÙ ELEGANTE CHE ABBIA MAI INCONTRATO'. GLI HO RISPOSTO: SMETTILA DI FREQUENTARE BARBONI..."

Nella puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma di Piero Chiambretti, in onda questa sera alle 21 e 20 su Raitre, Vittorio Feltri, ospite fisso dello spazio di approfondimento delle notizie della settimana, chiude in bellezza questa seconda stagione con alcune perle delle sue.

GIORGIO ARMANI

Chiambretti. «Giorgio Armani ha dichiarato: “Quando sono incazzato parlo in dialetto lombardo”. E lei?».

Feltri. «Anch’io parlo un dialetto lombardo ma, siccome sono nato a Bergamo, mi vengono in mente delle imprecazione bergamasche meravigliose e mi sfogo. Non le dico mai, se non sono più che incavolato».

Chiambretti. «Parlando di Giorgio Armani non si può non parlare della sua eleganza: lei è l’ultimo dandy rimasto in Italia, quanti abiti ha nei suoi armadi?».

Feltri. «Un centinaio. Una volta ho incontrato Giorgio Armani e mi ha detto: “Sei l’uomo più elegante che abbia mai incontrato”, e allora gli ho risposto: “Smettila di frequentare dei barboni”».

vittorio feltri

LE CANNE E JIMI HENDRIX

Chiambretti. «Mi scusi la domanda impertinente, direttore, lei ha mai fatto una canna? Neppure con suo figlio Mattia?».

Feltri. «Sì, una volta, ma adesso vi spiego perché. Siccome temevo che i miei figli, come un po’ tutti i ragazzi, facessero questa cosa, ho detto: “Non ditemi che non avete mai fumato uno spinello”. E allora loro hanno confessato e ho detto: “Io non ho mai provato, portatene una a me che una sera mandiamo a letto la mamma presto” e così è stato.

Accendono questa schifezza e la passano anche a me, io faccio una boccata, faccio una faccia schifata, e dico a mio figlio Mattia: “Passami una sigaretta per favore, questa è una cosa da muratori, da zingari, io non la posso fumare”».

Chiambretti. «Ci sono anche quelli che la fumano e poi vedono Jimi Hendrix».

giorgio armani

Feltri. «Io non lo conosco».

L’EPITAFFIO

Chiambretti. «So che non ama andare ai funerali».

Feltri. «Io preferirei proprio non andare neanche al mio. Non vado ai funerali perché li trovo inutili: la salma non mi può riverire, io non posso riverire la salma perché si tratta di una salma, quindi si tratterebbe di un viaggetto inutile che non farei».

Chiambretti. «Voglio ricordare una frase del grandissimo Aldo Biscardi, che ha scritto sulla tomba: “Pregate tre per volta perché se non non si capisce nulla”, lei cosa scriverà? Quale sarà il suo epitaffio?».

Feltri. «“Finalmente”».

Chiambretti. «Io, invece, “Torno subito”, che preferisco».

L’AMORE PER LA FERRAGNI

Chiambretti. «Chiara Ferragni ha dichiarato: “Io e Fedez mai stati una coppia aperta”».

Feltri. «Guarda, ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni. Ero in un ristorante, è venuta a salutarmi e ringraziarmi perché io l’ho sempre difesa - l’ho difesa con degli argomenti, naturalmente. E ho trovato che è una donna non bella, è stupenda, mentre invece in televisione mi era sembrata un “cessetto” qualunque. Invece è una donna stupenda: altissima, bella, tenuta bene e io mi sono innamorato all’istante».

vittorio feltri 2

Chiambretti. «Coppia aperta, quindi?».

Feltri. «Spalancata».

Chiambretti. «Mi scusi, nella sua vita è sposato da tanti anni e ci ha confessato che qualche marachella l’ha combinata: quindi il suo matrimonio è stato aperto? Coppia aperta anche lei?».

chiara ferragni silvio campara

TOMBA DI ALDO BISCARDI

Feltri. «Io non ho mai fatto le corna, non ho mai tradito mia moglie: ho “diversificato”».

CHIARA FERRAGNI - SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA FOTO DI SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 2 piero chiambretti vittorio feltri