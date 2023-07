2 lug 2023 14:10

VIVRESTE IN UN CONDOMINIO CON 22MILA PERSONE? SE VI SEMBRA UNA FOLLIA SAPPIATE CHE AD HANGZHOU, IN CINA, CI SONO PERSONE CHE PAGANO PER VIVERE IN APPARTAMENTI SENZA FINESTRE NEL GIGANTESCO "REGENT INTERNATIONAL": PROGETTATO PER ESSERE UN HOTEL DI LUSSO, LE STANZE SONO STATE TRASFORMATE IN APPARTAMENTI RESIDENZIALI – ALL’INTERNO C’È TUTTO: DAI SUPERMERCATI AI PARRUCCHIERI E NEGOZI DI OGNI GENERE. PER AFFITTARE UN APPARTAMENTO CON BALCONE TOCCA SBORSARE… VIDEO