Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it

Spendevano più per il mangime del loro cane che per lo stipendio di uno dei loro domestici, nella loro villa di Ginevra, Prakhash e Kamal Hinduja, origini indiane e passaporto britannico, membri della famiglia più ricca del Regno Unito (il fratello di Prakhash, Gopichandra, è l'uomo più ricco del Paese).

E il giudice svizzero ha condannato gli Hinduja, il figlio Ajay e la moglie di lui Amrata a pene da quattro a quattro anni e mezzo di carcere per sfruttamento della manodopera e lavoro illegale, mentre è caduta l'accusa più grave mossa nei loro confronti, traffico di esseri umani.

Il clan Hinduja è a capo di una multinazionale indiana che possiede solo in Regno Unito beni per 50 miliardi di euro, e ben di più nel resto del mondo: loro è per esempio la catena internazionale di alberghi Raffles. Eppure l'accusa è di avere ridotto i domestici letteralmente in schiavitù.

A fare causa, tre lavoratori indiani, portati a Ginevra per lavorare nella villa degli Hinduja - nell'elegante quartiere di Cologny, in riva al Lago Lemano - e definiti «beneficiati dalla famiglia Hinduja, che ha offerto loro buone condizioni di vita» dalla difesa. Analfabeti, ricevevano 7-8 euro al giorno circa per giornate lavorative di 15 o 18 ore, un decimo del minimo previsto dalla legge svizzera;

non avevano mai un giorno libero i loro passaporti erano confiscati; era loro vietato di lasciare la villa svizzera dove lavoravano, anche se in tribunale la difesa dei loro datori di lavoro ha negato che questo fosse vero; i loro magrissimi stipendi, inoltre, venivano versati loro su conti indiani e ogni tre o sei mesi, per risparmiare, lasciandoli senza un soldo nella costosa Ginevra dove erano costretti a lavorare. Dormivano in un seminterrato.

Ma il quadro è talmente grave che pur avendo i miliardari e i domestici patteggiato un risarcimento in sede civile, i magistrati hanno anche sporto una denuncia penale per traffico di esseri umani. Quest'accusa è caduta.

I due genitori Prakash e Kamal Hinduja non sono andati in tribunale: entrambi ultrasettantenni, lui in ospedale a Monaco col resto della famiglia al suo capezzale. Il loro figlio Ajay e la moglie Amrata hanno presenziato a tutte le udienze, non a quella finale di venerdì: l'accusa ha chiesto per loro anche detenzione immediata, che il giudice però non ha disposto. […]

