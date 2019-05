6 mag 2019 12:42

VOI FATE I FOLLOWER E LEI FA I MILIARDI – VI SIETE MAI CHIESTI QUANTO GUADAGNA KIM KARDASHIAN PER PUBBLICARE UN POST SU INSTAGRAM? L’INFLUENCER HA DICHIARATO CHE MI METTE IN TASCA TRA I 300 AI 500MILA DOLLARI PER UN SOLO SCATTO, MA ALCUNI MARCHI LE HANNO OFFERTO FINO A UN MILIONE DI DOLLARI – E VOI STATE A GUARDARE…

Da "notiziein.it" kim kardashian 7 Kim Kardashian rivela quanto guadagna da un semplice post che pubblica su Instagram. Inuna causa contro una società di abbigliamento, Kim rivela la folle quantità di denaro che guadagna per un singolo post. kim kardashian 4 Kim ha appena presentato i documenti legali che rivelano quanto lei sia incredibilmente potente e influente … e questo potere e influenza si traducono in soldi a piene mani. Kim Kardashian è coinvolta in una causa legale contro la compagnia di moda abbigliamento Missguided USA, un marchio di moda. Dice che la società ha usato la sua immagine per vendere i suoi prodotti. kim kardashian Apparentemente, la società non ha risposto alle sue richieste e ora riceverà una sentenza per pagare 5 milioni di dollari. Nei documenti della causa, Kim giustifica i 5 milioni di dollari USA, spiegando la sua capacità di guadagnare molti soldi. Dice che riceve tra i 300 e i 500 mila dollari per un post su Instagram. Nei documenti, dice che rifiuta spesso le offerte per quella somma di denaro perché non vuole essere associata ai marchi. Fonti di TMZ indicano che la moglie di Kanye West si è mantenuta bassa con la richiesta, dal momento che può guadagnare fino a 1 milione di dollari per una semplice pubblicazione sul famoso social network.