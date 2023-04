VOI LIBERE DI NON DEPILARVI. NOI LIBERI DI CRITICARE – AL CORO DELLE AMANTI DEL PELO SI AGGIUNGE RACHEL MCADAMS CHE HA MESSO IN MOSTRA L’ASCELLA PELOSA - L'ATTRICE DI “MEAN GIRLS”, 44 ANNI, HA VOLUTO POSARE PER CELEBRARE “OGNI PEZZETTINO DEL SUO CORPO”, MA ALLA FINE, A CORTO DI GRANDI RUOLI DA UN BEL PO’, HA TROVATO LA SCORCIATOIA PER FAR PARLARE DI SÉ: NON PASSANDO DALL’ESTETISTA, HA SPOSATO UNO DEI TEMI TRITI E RITRITI TANTO CARO ALLE NUOVE GENERAZIONI…

Estratto dell'articolo di Alessandra Paudice per www.vanityfair.it

rachel mcadams 3

Rachel McAdams celebra ogni pezzettino del suo corpo in un recente servizio fotografico per Bustle. Negli scatti la star mette in bella vista i peli delle ascelle e il suo corpo da mamma di due bambini. L'attrice di Mean Girls, 44 anni, nell'intervista racconta: «In questo servizio indosso biancheria intima in lattice.Ma ho avuto due figli. Questo è il mio corpo e penso che sia così importante non nasconderlo al mondo», e così esibisce i peli delle ascelle con nonchalance, mentre è sdraiata in una posa da diva in relax su un lussuoso divano. Secondo l'articolo, le foto sono state modificate minimamente su richiesta della stessa Rachel.

I peli ascellari sono visibili anche in un altro scatto in cui Rachel posa in abito bianco senza maniche, aderentissimo, che la fascia e mette in evidenza le sue curve. «È OK mostrarsi al meglio e lavorare per mantenersi sani, ma ognuno ha un modo differente per farlo», ha commentato la star.

rachel mcadams 4

A giudicare da queste foto nella sua estetica rientra anche la normalizzazione dei peli sotto le ascelle, ormai non da tutte considerati superflui, un gesto liberatorio che non solo le nuove generazioni sostengono. […]

Ma il fatto che sia lei, Rachel McAdams quarantaquattro anni, a sposare la tendenza dimostra che l'approccio #bodyhairdontcare è uscito dai confini delle young generation per conquistare una fetta di persone che ama essere fedele a stessa e rifiuta quei gesti di grooming standardizzati, come la depilazione, che rispecchiano canoni estetici stereotipati e che, se disattesi, ancora oggi espongono al giudizio altrui, sia di uomini che di donne.

rachel mcadams 2 rachel mcadams 6 rachel mcadams doctor strange nel multiverso della follia rachel mcadams 5 rachel mcadams corrado fortuna my name is tanino rachel mcadams my name is tanino ryan gosling e rachel mcadams RACHEL McADAMS 2 ryan gosling e rachel mcadams. rachel mcadams super romantica in color oro di valentino haute couture rachel mcadams sherlock holmes gioco di ombre