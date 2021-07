VOLA, BIMBO, VOLA! - IN BIELORUSSIA UN'IMPROVVISA RAFFICA DI VENTO SOLLEVA IN ARIA TRE GONFIABILI PIENI DI BAMBINI - I CASTELLI VOLANO A 10 METRI DA TERRA E POI RICADONO GIU' MENTRE SI SENTONO LE URLA DEI PICCOLI TERRORIZZATI - UN TESTIMONE: "UN RAGAZZO E' CADUTO FUORI DAL CASTELLO, PER FORTUNA C'ERANO ALCUNI SOLDATI VICINO E SONO VENUTI AD AIUTARCI" - IL BILANCIO E' DI SETTE FERITI, NESSUNO GRAVE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Gonfiabili in Bielorussia

Bambini che urlano di terrore mentre vengono buttati fuori da tre castelli gonfiabili, sollevati in aria da una forte raffica di vento. È successo in Bielorussia, durante un festival nella città di Alessandria, e le riprese video hanno testimoniato il momento in cui i gonfiabili hanno preso il volo arrivando anche a 10 metri da terra.

Un castello gonfiabile, a forma di un drago, è stato sollevato in aria e ha iniziato a girare in tondo prima di schiantarsi sul pavimento. Pochi secondi dopo, un altro castello gonfiabile è stato trasportato in aria e ad un certo punto si è messo verticale. I soldati si sono precipitati per aiutare quattro bambini e tre adulti rimasti feriti nell'incidente.

I tre castelli gonfiabili sono stati strappati dai loro ormeggi: uno si è schiantato contro una tenda vicina mentre i testimoni hanno descritto di aver sentito i bambini che giocavano all'interno urlare di terrore.

Gonfiabili in Bielorussia 2

Il testimone Alesya ha detto: «Un ragazzo è letteralmente caduto fuori dal castello. Era molto spaventato, ma sembra che non sia stato ferito gravemente. Il castello è volato sopra di noi come un pallone ed è stato trasportato sopra un recinto. Il secondo si è schiantato contro una tenda vicina. C'era una specie di vetro, e si è rotto. Il proprietario ha subito un infortunio alla gamba».

Un altro testimone Dmitry ha detto: «È successo letteralmente in un istante. Ha soffiato un forte vento che ha strappato i castelli dagli ormeggi dove giocavano i bambini. Erano molto spaventati, piangevano. C'erano soldati nelle vicinanze che si sono precipitati per aiutare. Le ambulanze sono arrivate velocemente».

Igor Gubar, giornalista del quotidiano Mogilev Pravda, ha dichiarato: «Enormi castelli gonfiabili, riscaldati dal sole, si sono improvvisamente alzati in aria con i bambini che ci giocavano. Uno di loro, secondo un testimone, ha sorvolato le tende».

Gonfiabili in Bielorussia 3

Tutti e sette i feriti nell'incidente sono stati curati presso l'ospedale del distretto centrale di Shklov e una ragazza è stata inviata per una TAC all'ospedale pediatrico regionale di Mogilev. Un'indagine delle forze dell'ordine è stata avviata sull'incidente ad Alessandria, città natale del leader autoritario del paese Alexander Lukashenko.

