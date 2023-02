VOLETE 'STA BENEDETTA TRANSIZIONE ENERGETICA? BISOGNA COMBATTERE CON LA CINA PER LE TERRE RARE – L'UE HA PREPARATO IL PIANO CHE PUNTA A RECUPERARE TERRENO NELLA COMPETIZIONE MONDIALE CON PECHINO SULL’ESTRAZIONE E LA LAVORAZIONE DEI MINERALI NECESSARI ALL'ECONOMIA GREEN E DIGITALE – LA COMMISSIONE PUNTA AL 15% DI PRODUZIONE INTERNA ENTRO IL 2030. AL MOMENTO L'EUROPA IMPORTA L'80% DI MATERIE PRIME E QUASI IL 100% DI QUELLE CRITICHE, OVVERO LITIO, SILICIO, COBALTO…

Il tallone d'Achille della transizione energetica ha un nome: materie prime critiche. Si tratta dei minerali necessari all'economia green e digitale ad alto rischio di fornitura. A metà marzo, prima del Consiglio europeo, la Ue renderà nota la sua strategia per orientare gli Stati membri nella difficile partita di recuperare terreno nella competizione mondiale con la Cina su estrazione e lavorazione delle materie prime critiche.

TERRE RARE E MATERIE PRIME DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

[…] Al momento l'Europa importa l'80% di materie prime e quasi il 100% di quelle critiche. L'obiettivo Ue è evitare di passare dalla dipendenza dalla Russia per le fonti di energia fossile, come petrolio e gas, alla dipendenza dalla Cina di minerali vitali per settori chiave dell'economia: digitale, hi-tech, rinnovabili, aerospazio, mobilità.

Da fonti della Commissione Ue si apprende che nel documento in via di stesura si vuole arrivare al 15% di produzione interna Ue di materie critiche entro il 2030.

[…] Per la percentuale eccedente il 15% la parola chiave sarà diversificare le fonti di approvvigionamento attraverso la cooperazione con partner affidabili come Canada, Usa, Australia, Sud America e Asia centrale, anche con iniziative bilaterali, continuano le fonti.

[…] Ma come raggiungere quel 15% di produzione interna europea? In Italia si lavora per lanciare progetti estrattivi al livello nazionale, riferiscono fonti di governo. Per farlo si sta aggiornando la carta geologica nazionale, in modo da capire su quale siti operare.

[…] I nuovi materiali – come il gallio o il silicio per i semiconduttori; la grafite, il cobalto, il nichel e il manganese per le batterie, le terre rare o il litio per i motori elettrici, l'indio per gli schermi e per i pannelli solari – non sono mai stati cercati attivamente in Paesi come Italia o Germania, mentre in Svezia e Finlandia non si è mai abbandonata l'attività estrattiva, ragione per cui in quei Paesi si continua a trovare nuovi giacimenti.

L'ultimo è stato annunciato dalla società mineraria statale svedese Lkab il 12 gennaio e si tratterebbe del più grande deposito di terre rare in Europa per oltre 1 milione di tonnellate di massa estraibile. […]

