Da www.ilrestodelcarlino.it

La bagnina Alice Soldi (foto), la ragazza che nessuno assumeva come bagnina perché troppo bella e per questo «avrebbe distratto i bagnanti», ha trovato lavoro per quest’estate. E’ stata assunta da una associazione che gestisce i bagnini per le spiagge libere di Pesaro e Fano. «Per scaramanzia non ho ancora detto niente a nessuno perché devo ancora firmare il contratto stagionale ma sì, dai primi di giugno comincio col servizio di salvataggio nelle spiagge libere. Anzi, cominciamo perché siamo in tanti e con me ci sono altre due ragazze».

La 26enne fanese, laureata in biologia, è diventata famosa nell’aprile scorso quando si è rivolta al Carlino per protestare contro una discriminazione che sentiva di subire per ilsolo fatto di essere donna e di voler fare la bagnina (video). Pur avendo contattato tutti gli stabilimenti di Fano e di Pesaro, tutti gli alberghi con piscina, ristoranti e agriturismi sempre con piscina, non ebbe alcun riscontro se non uno: di un bagnino che le proponeva di fare la bagnina ma a patto che dormisse nel suo bagno «per tutte le evenienze». Di fronte a questo tipo di proposte, Alice trovò lavoro nelle spiagge del Conero dove tra vitto e alloggio se ne andava tutto lo stipendio che si aggirava sui mille euro al mese.

Ma ecco sa è successo dopo gli articoli dell’aprile scorso: «Essendo uscito in cronaca nazionale del Carlino, mi hanno chiamato per assumermi dalla Sicilia alla Calabria, dal lago di Garda alle spiagge romagnole mentre non ho avuto contatti dai bagnini locali se non qualche richiesta di informazione poi finita lì. Ma poi mi ha chiamata l’associazione Incoming dopo aver letto l’articolo proponendomi l’assunzione per la stagione estiva come servizio di salvataggio. Abbiamo 9 torrette da presidiare e saremo credo in 20 ragazzi a doverlo farlo, alternadoci mattina e pomeriggio. Dovremo cominciare intorno all’8 giugno ed arriveremo fino a settembre».

Ma per Alice, fare la bagnina di salvataggio è un’occupazione temporanea, estiva. Ha ottenuto la specialistica anche in Ecologia e Conservazione della natura a Parma dopo esser rimasta 8 mesi in Paraguay per la tesi sulla sostenibilità dei sistemi agricoli. A settembre dovrà misurarsi con borse di studio internazionali. Intanto per l’estate 2019, la battaglia, contro le discriminazioni per le bagnine troppo belle, è vinta. Per 3 (bagnine) a 0.

